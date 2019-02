Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Potem ko so lestvico po glasovanju žirije razkrili na družbenih omrežjih ‒ superfinale se je za las izmuznil zasedbi Fed Horses in mladi pevki Uli Ložar, sledili so jima Okustični na petem mestu, nato pa se do repa seznama zvrstijo še Lumberjack, Inmate, Kim, Renata Mohorič in Rene ‒, je skušal strasti umiriti še odgovorni urednik razvedrilnega programa Vanja Vardjan, ki je bil skupaj z Mišo Molk, nekdanjo dolgoletno urednico in članico mednarodne strokovne skupine za Pesem Evrovizije, gost v Odmevih.

"Oba superfinalista sta dobila denimo od Lee Sirk enako število točk. Teorija zarote o tem, da je ona koga favorizirala, torej takoj pade," je pojasnil in dodal, da je Lea Sirk, ki se je po Emi znašla v središču "škandala", preprosto svoji kolegici v tolažbo rekla, da sočustvuje z njo, ker ni zmagala, pri tem pa uporabila neprimerne besede. Zaradi tega, ker jih je bilo slišati v neposrednem prenosu, se je gledalcem opravičil in dodal, da se je, kot je razumel, opravičila tudi Lea.

Tik po razglasitvi zmagovalcev Eme, to sta postala Zala Kralj in Gašper Šantl, so mikrofoni ujeli razočaranje lanske zmagovalke Eme Lee Sirk, ker ni zmagala Raiven, očitno njena favoritinja. Pripomba, ki je vsebovala kletvico, ni ostala neopažena, izjava je na družbenih omrežjih sprožila burne razprave. Lea Sirk, sicer članica strokovne žirije na letošnji prireditvi, je takoj po Emi za TV Slovenija pojasnila: "Res sem to rekla, ker sem to tudi res mislila. Prepričana sem bila, da bo Raiven. Stisnila sem jo, vem, kako se je v tistem trenutku počutila, čakam jo, da jo še enkrat in ji povem, da si je to zaslužila."

Lea Sirk: opravičilo in "izštekana" izvedba Sebi

V noči s ponedeljka na torek je Lea Sirk na svojem Facebooku objavila opravičilo, v katerem je pojasnila, kaj se je po Emi dogajalo. "Hočem biti iskrena, taka kot sem bila vsa leta do zdaj," je povedala in dodala, da je pač temperamentna Primorka, za kar včasih plača, tokrat je bila cena za njeno spontanost visoka. "Dolžna sem vam opravičilo, ker grdih besed v javnosti, sploh na nacionalki in izboru Ema ne bi smeli na ta način uporabljati." Več v priloženem videu, v katerem je Lea izvedla del zmagovalne skladbe, za katerega meni, da ima "prekrasno besedilo".

Potem ko je bila po porazu v superfinalu Eme 2019 nedostopna za medije, je Raiven po dvodnevnem molku v edini izjavi glede izbora za slovenskega predstavnika na Evroviziji zapisala nekaj svojih misli na družbenih omrežjih. Najprej je stopila v bran Lei Sirk in ostro zanikala, da je bila njena zmaga načrtovana, sklenila pa: "Večina nas v živo ne pozna, ima pa vsak mnenje o nas. Tako kot na TV-ju vidijo lik Garfielda, so Raiven, Lea Sirk ter Zala in Gašper za njih neka narejena figura, o kateri si ustvarijo podobo in mnenje. In potem si vzamejo pravico, da ta lik osebno napadejo. Ker v tistem trenutku več nismo ljudje, ki skozi svojo glasbo izražajo čustva, se spopadajo s svojimi notranjimi problemi. Tam smo za njihovo zabavo."

Pa nazaj k ponedeljkovim Odmevom, kjer sta gosta skupaj z voditeljem Igorjem E. Bergantom razmišljala še o tem, ali obstaja recept za uspeh na Evroviziji. Molkova, ki je povedala, da ji je zmagovalna skladba Eme "izjemno všeč" in pozvala k bolj strpnemu izražanju (negativnih) mnenj na spletu, je poudarila, da se ne Ema ne Evrovizija ne ozirata na glasbene trende in "vsakič znova regenerirata sama sebe", Vardjan pa je dodal, da na Evrovizijo prihaja veliko različnih žanrov, kar je odražala tudi letošnja Ema. Prav zato naj bi bila slovenska zmagovalna pesem Sebi dobra izbira, saj je posebna in je v večini, tudi na tujem, naletela na pozitivne odzive, zmagovalca pa sta in bosta, kot sporočata s svojo pesmijo, predvsem ostala zvesta sebi.

