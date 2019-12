Lahko po štirih letih končno pričakujemo Rihannin nov album?

"Reggae se mi vedno zdi prava izbira"

Los Angeles - MMC RTV SLO

Njena lepotna znamka je skupaj vredna skoraj štiri milijarde dolarjev. Foto: EPA

Rihanna je svoje oboževalce na Instagramu podražila z videoposnetkom psa, ki miga na skladbo Jump Around (House of Pain) in ga podpisala: “Jaz, ko poslušam R9, a ga nočem izdati.” Pevka je s tem dala velik namig o svojem prihajajočem albumu.