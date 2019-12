Spominska plošča pred dvorano, kjer se je zgodila nesreča. Foto: AP

Podpis pevca Rogerja Daltreyja v spominski izložbi. Foto: AP

Turneja britanske rockovske senzacije The Who se je leta 1979 ustavila tudi v Cincinnatiju, kjer je glasbenike pričakalo nepričakovano veliko oboževalcev. Takrat so zaradi okvare odprli le peščico vrat v dvorano, zaradi česar se je večina nagnetla pred njimi. Ko so v dvorani z zamudo začele igrati predskupine, so mnogi v množici zmotno mislili, da so na odru že The Who, in poskušali čim prej priti v dvorano. Zaradi pritiska množice in posledic gneče je takrat umrlo 11 obiskovalcev, 24 pa je bilo ranjenih. Med žrtvami so bili predvsem manjši in šibkejši, ki so se zaradi pritiska večinoma zadušili.

Nesreča je takrat dvignila precej prahu, saj se je koncert kljub žrtvam nemoteno nadaljeval, glasbenikom pa so zanjo povedali šele po koncertu. Varnostne službe in manager skupine so takrat svojo odločitev opravičevali z varnostjo tistih, ki so že bili v dvorani, saj naj ne bi bilo mogoče nadzorovati množice, če bi zavladal preplah.

Spominske plošče za žrtve pred šolo, ki so jo obiskovali. Foto: AP

Nesreča je hudo zaznamovala vse člane skupine, čeprav krivdo zanjo nosijo predvsem organizatorji dogodka. Od nesreče v mestu niso več nastopili, saj bi jim to povzročilo preveč travm, so zapisali v izjavi za javnost.

Koncert bo zasnovan predvsem kot dogodek v spomin na žrtve nesreče, že zdaj pa je skupina posnela dokumentarec o takratnih dogodkih. V sklopu spomina na nesrečo bodo v bližnji šoli, ki jo je večina žrtev obiskovala, podarili tudi precejšen del denarja od prodanih vstopnic za koncert.