Francozi so na družbenih omrežjih kot po tekočem traku objavljali duhovite misli in fotografije, ki so se norčevale iz nekdanjega predsednika države.

Odziv je bil tako velik, da se je moralo oglasiti uredništvo revije Paris Match, ki je objavilo omenjeno naslovnico. Pri reviji so zanikali, da so fotografijo računalniško obdelali, a priznali: "Mnogi ste bili presenečeni, ko ste videli, da je Nicolas Sarkozy višji od svoje žene Carle. Junija smo pred njuno hišo posneli več fotografij. Na tisti, ki smo jo izbrali za naslovnico, je Sarkozy stal na višji stopnici kot njegova žena."

Razglabljanje o višini je bilo verjetno zadnje, kar je desničarski politik, član republikanske stranke, želel doseči z naslovnico rumene revije. V obsežnem intervjuju na naslednjih straneh je namreč govoril predvsem o svoji novi knjigi, imenovani Strasti, ki je v Franciji postala prava uspešnica.

Omenjena revija je na Sarkozyjevo višino (ne)hote opozorila že leta 2015, ko je prav tako na naslovnico uvrstila fotografijo, na kateri je videti, da je med sprehajanjem ob obali Korzike višji od visokorasle Italijanke Carle, nekdanje manekenke in pevke.

Ni še rekel zadnje

64-letni Sarkozy, ki je v Elizejski palači stanoval med letoma 2007 in 2012, se sicer skuša vrniti v sam vrh francoske politike, a je doživel več porazov, nazadnje leta 2016, ko mu ni uspelo postati predsedniški kandidat republikanske stranke. Poleg tega ga bremenijo obtožbe v več korupcijskih procesih, tudi ta, da je v predvolilni kampanji nezakonito sprejel denar nekdanjega libijskega predsednika Moamerja Gadafija. Sam vse obtožbe zavrača.