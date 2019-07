Žukova je, kot kaže, spet zaljubljena do ušes. Foto: EPA

Roman Abramovič in Daša Žukova sta se po desetih letih zakona ločila lani avgusta.

Ameriški mediji so takoj začeli poročati o razmerju med Žukovo in Niarhosom, ki je pogosto obiskoval dogodke skupaj z bogato ločenko. Uradno je njuno razmerje prišlo na dan po skupnem praznovanju letošnjega novega leta v Peruju.

Roman je že trikrat ločen. Foto: EPA

Žukova, ki je bila Romanova tretja žena, ima z Abramovičem dva otroka, Aarona Alexandra in Leah Lou. Ob ločitvi je Žukova v ločitvenem postopku dobila dobrih 80 milijonov vredno premoženje, ki vključuje razkošno zgodovinsko štirinadstropno zgradbo na Manhattnu. To pa ni bila oligarhova najdražja ločitev, saj je za ločitev od druge žene Irine Vjačeslavovne Malandine odštel rekordnih 213 milijonov evrov.

Medtem se milijarder po neuradnih navedbah ogreva za novo bogato dedinjo in nekdanjo ženo ruskega miljarderja Olega Deripaske, Polino Deripasko.