Na Instagramu je namreč delil fotografijo, na kateri je mogoče videti, za kako velikega navijača gre - pokal močno stiska k sebi, oblečen je v dres Raptorsov, na glavi pa je obvezen dodatek - čepica zmagovalcev Lige NBA 2019.

PV navijaški coni Jurrasic Park se je pozdravil z županom Toronta Johnom Toryjem. Foto: Reuters

Drake šeste tekme finala ni spremljal v Oracle Areni, odločil se je, da bo ostal doma, v Torontu, tekmo je spremljal v navijaški coni Jurrasic Park, ki stoji ob dvorani Raptorsov Scotiabank Areni. Po koncu tekme ni mogel skriti navdušenja, vidno ganjen, je v prvem odzivu povedal, da je osvojitev Lige NBA poetična. "To smo naredili iz srca, to smo naredili iz ljubezni, dokazali smo, da zmoremo!"

Drake je bil zagotovo ena izmed osrednjih tem finalne serije, saj je vsako tekmo doživeto spremljal tik ob parketu.

Ob tem se je zapletel v prepir s košarkarskimi zvezdniki Golden State Warriorsov. Že na prvi tekmi iz prve vrste sedežev tik ob igrišču verbalno loteval Bojevnikov, po koncu tekme se je zapletel v kratek "pogovor" z Draymondom Greenom, tudi na drugi tekmi pa je prišlo do "spora". Po koncu tekme sta ga Kevin Durant in Klay Thompson, ki je tekmo predčasno zapustil zaradi poškodbe, počakala pred slačilnici in mu namenila nekaj sočnih besed. Pri NBA-ju so celo sklicali krizni sestanek z raperjem in njegovim agentom, da zgladijo spore. Očitno so mu svetovali, naj se ne udeleži tekme v Oracle Areni, saj ga tam navijači Bojevnikov ne bi dobro sprejeli. Zaradi njegovega obnašanja je celo ena izmed radijskih postaj v San Franciscu odločila, da med finalno serijo ne bodo predvajali njegovih pesmi ... Po vseh zapletih in provokacijah pa je vse skupaj doseglo epilog na sinočnji tekmi, ki so jo gostje iz Toronta dobili s 114:110, finalno serijo so sklenili s 4:2 v zmagah.

In tu se plodni dnevi Draka ne končajo, saj je objavil, da bo danes objavil dve pesmi - po pisanju ameriških medijev ti nosita naslov Omerta in Money in the Grave. V pričakovanju novih uspešnic Draka pa si spodaj poglejte njegovo pot supernavijača skozi finale Lige NBA 2019.

Drake med spremljanjem šeste zadnje tekme finalne serije. Foto: Reuters