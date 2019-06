Vladimir Putin je v intervjuju izjavil, da liberalna prizadevanja ne smejo zasenčiti kulture, tradicije in tradicionalnih družinskih vrednot. Foto: EPA

"Dragi predsednik Putin, branje vašega nedavnega intervjuja za Financial Times me je zelo razburilo. Nikakor se ne strinjam z vašim mnenjem, da je uveljavljanje politik, ki si prizadevajo za multikulturnost in spolno raznolikost, v sodobni družbi zastarelo," je zapisal Elton John.

Vladimir Putin je v redkem intervjuju za tuji medij odgovarjal na vprašanja glede vojne v Siriji, Severne Koreje in stanju liberalizma. "Liberalna ideja je postala zastarela. Prišla je v konflikt z interesi večine prebivalstva," je v pogovoru dejal Putin. "Tradicionalne vrednote so stabilnejše in za milijone ljudi pomembnejše od liberalnih idej," je prepričan Putin.

Elton John je razočaran nad rusko cenzuro filma Rocketman, ki je okrnila prikaz njegovega odnosa z Davidom Furnishem. Foto: EPA

Putin se je odzval na številne kritike, ki ga obtožujejo drakonskih zakonov, ki so usmerjeni proti skupnosti LGBTQ. "Nikogar ne želim žaliti. Obtoženi smo bili homofobije, toda z LGBT nimamo nikakršnih težav. Naj živijo, kot želijo," je dejal ruski predsednik in dodal, da se mu nekatere zahteve kljub temu zdijo pretirane. "Naj bodo vsi srečni, s tem nimamo težav. Toda to ne sme zasenčiti kulture, tradicije in tradicionalnih družinskih vrednot milijonov ljudi, ki sestavljajo temelj prebivalstva," je dodal Putin.

Elton John je Putinove izjave označil za hinavske. "V vaših komentarjih vidim dvoličnost. Pravite, da si želite, da so pripadniki skupnosti LGBT srečni in da s tem nimate težav, hkrati pa je bil film Rocketman v Rusiji deležen stroge cenzure z odstranitvijo vseh referenc na mojo 25-letno zvezo z Davidom, ki je vir moje sreče in s katerim sva vzgojila dva čudovita sinova." Angleški glasbenik, o katerem je bil posnet film Rocketman, ki se trenutno predvaja v kinematografih po svetu, se je s svojim partnerjem Davidom Furnishom spoznal leta 1993, poročil pa leta 2014.

Na Putinove besede se je odzvalo več posameznikov in organizacij. Med drugim jih je obsodil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. "Kdor koli trdi, da je liberalna demokracija zastarela, trdi tudi, da so svoboščine zastarele, da je vladavina prava zastarela in da so zastarele človekove pravice. Čeprav se včasih zdijo učinkoviti, se meni zdijo zastareli avtoritarnost, kult osebnosti in vladavina oligarhov," je dejal Tusk.