Ikona moštva Dallas Mavericks, katerega član je tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, je poudaril, da so odnosi najpomembnejša stvar, kar mu jih je dala dolgoletna kariera. "Odnosi z ekipo, s trenerjem Holgerjem Geschwindnerjem, z družino in s prijatelji, ki so me neprestano podpirali, te si bom zapomnil do konca življenja,” je povedal v intervjuju na nemškem Festivalu vodij (Leadership Festival).

Nowitzki se je v svoji zavidljivi karieri kar 14-krat udeležil tekme All Star, leta 2011 pa z Dallas Mavericksi osvojil tudi naslov prvaka NBA. Foto: Reuters

“Nisem bil ravno rojen vodja. Pravzaprav sem bil zelo sramežljiv fant, ki se je neprestano trudil biti dober zgled. Da bi ohranjal sproščenost med soigralci, sem jih v garderobi zabaval s svojimi predstavami. Vanje sem vključil vse ‒ naj je bil to peti, zadnji ali celo najboljši igralec s seznama," je pojasnil Dirk Nowitzki. "Zame je bil to način, kako na zabaven način predstaviti slabosti tekme in se pogovoriti o šibkostih posameznikov. Družbena omrežja pred 20 leti niso bila prisotna v tako veliki meri kot danes, zato je bila takšna komunikacija veliko pomembnejša. Danes si fantje po tekmi ogledajo vrhunce kar na Instagramu, namesto da bi se o tekmi pogovorili,” je še dodal.

Dirk Nowitzki je bil leta 1998 deveti izbor na naboru Lige NBA. Izbral ga je Milwaukee in ga poslal v Dallas. V 20 sezonah v dresu Mavericksov je pustil neizbrisen pečat in postal najboljši Evropejec v Ligi NBA.