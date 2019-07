James Franco in Amber Heard sta igrala skupaj v filmu The Adderall Diaries. Foto: AP

Pravna ekipa Johnnyja Deppa, ki Heardovo toži za 50 milijonov dolarjev zaradi blatenja njegovega dobrega imena, je Francu izročila poziv za pričanje.

56-letni Depp želi od 41-letnega stanovskega kolega Franca izvedeti predvsem, ali je tisti večer leta 2016 videl modrico na Amberinem obrazu, saj je posnetek nastal le dan za domnevnim fizičnim napadom Deppa na Heardovo.

Zakon med Deppom in 33-letno Heardovo je razpadel po vsega 15 mesecih potem, ko ga je ona obtožila, da je bil večkrat pijan do nje fizično nasilen, nazadnje maja 2016, ko naj bi ji on z vso silo zalučal mobilni telefon v obraz.

Depp po drugi strani trdi, da je Heardova kronična lažnivka, da ga je cel zakon varala in da je bila ona tista, ki je bila fizično nasilna do njega, pogosto pod vplivom mamil in alkohola.

Zakon med Amber in Johnnyjem je trajal vsega 15 mesecev. Foto: AP

Depp navaja, da ga je Heardova večkrat udarila in brcnila, redno naj bi tudi vanj metala predmete, med drugim steklenice, pločevinke, goreče sveče, daljinske upravljavce in pločevinke razredčila, ki da so ga "resno poškodovale"

Kdo je videl modrice?

Heardova je s Francom igrala dvakrat, prvič leta 2008 v filmu Pineapple Express, drugič pa leta 2015 v The Adderall Diaries.

Na posnetku nadzornih kamer je videti, kako vstopita skupaj v dvigalo, med vožnjo pa on sloni s svojo glavo na njenih ramenih, preden izstopita v nadstropju, kjer sta imela Heardova in Depp svoj dom.

Depp trdi, da si je Heardova napad gladko izmislila, modrico pa z ličili narisala za nastop pred mediji.

Med pričami bo tudi vratar stanovanja, kjer sta zakonca živela, ki naj bi pričal, da na dan po domnevnem napadu prav tako ni videl modric na Amberinem obrazu.

Med pričami tudi Musk?

Heardova z modrico, za katero trdi, da je nastala, ko je Depp vanjo zalučal mobilni telefon. Foto: AP

Prav tako si Deppova pravna ekipa med pričami želi Elona Muska, 48-letnega magnata in lastnika Tesle, s katerim je bila Heardova v krajši zvezi uradno leta 2017, neuradno pa že prej, saj Musk ni skrival svojega zanimanja za igralko, celo med zakonom z Deppom.

Depp trdi, da ga je Heardova varala z Muskom v njunem stanovanju, in to le mesec dni po poroki.

Musk naj bi bil v stanovanju zakoncev marca 2015, ko je bil Depp na snemanju v tujini. Da je bil Musk gost Heardove v stanovanju je potrdilo tudi osebje bloka.

Musk trdi, da je razmerje z igralko začel šele po razpadu zakona z Deppom.