Nedavno je v zakon skočil tudi Joejev brat Nick, ki se je poročil z indijsko igralko Priyanko Chopra. Foto: AP

Zvezdnika sta po dogodku presenetljivo in nenapovedano odšla v kapelico, imenovano A Little White Wedding Chapel, kjer ju je poročil kar imitator Elvisa Presleyja. Za poročno dovoljenje sta zaprosila dan prej, so nato poročali ameriški tabloidi, ki so dodali, da je njun zakon veljaven.

Na kratek obred je prišlo tudi nekaj njunih zvezdniških prijateljev. 22-letna angleška igralka, ki nastopa v uspešnici Igra prestolov, je bila oblečena v bel svilen top in bele hlače, na glavi pa je imela tančico. 29-letnemu Joeju sta družbo delala brata in glasbena kolega Kevin in Nick, vsi trije so nosili sive obleke.

Zvezdnika sta v razmerju od novembra leta 2016, ko je Joe s Sophie navezal stik pred Instagrama, potem ko so ga prijatelji spodbujali, da jo mora spoznati. Že decembra istega leta so tabloidi poročali o tem, da se je "Joe pripravljen ustaliti z njo". Oktobra leta 2017 jo je zasnubil. Poroka v Las Vegasu je bila še toliko presenetljivejša zato, ker sta še pred dnevi govorila o tem, da načrtujeta veliko poročno slavje poleti v Franciji.

V tej kapelici so se v preteklosti poleg množice običajnih smrtnikov poročili tudi Bruce Willis in Demi Moore, Frank Sinatra in Mia Farrow, Michael Jordan, Britney Spears, Judy Garland ...