Kraljica, vojvodinja in vojvoda Susseški - kakšne odnose bodo na novo začrtali? Foto: EPA

Drama na britanskem dvoru se nadaljuje, tamkajšnji mediji jo opisujejo z besedami, kot so "nepredstavljivo", "bombastično", "prvič v zgodovini" in "jedrska eksplozija". Potem ko sta princ Harry, šesti v vrsti za britanski prestol, in njegova ameriška žena, nekdanja televizijska igralka Meghan Markle objavila, da se umikata iz najožjega dela kraljeve družine, da bosta živela med Severno Ameriko in Združenim kraljestvom ter da želita postati "finančno neodvisna", se je sprožila prava poplava novic, govoric in odzivov. Za nameček je prav v četrtek Kate, vojvodinja Cambriška, praznovala 38. rojstni dan. Harry in Meghan sta na voščilo "pozabila", drugi so ji prek omrežij čestitali. V Kensingtonsko palačo je nato povabila nekaj najožjih družinskih članov in prijateljev, a praznovanje je zagotovo potekalo v senci najnovejšega zapleta.

Jasno neupoštevanje kraljičinih navodil

Harry in Meghan sta se za tako potezo odločila kljub jasnim navodilom kraljice Elizabete II., naj z javno objavo svoje spremenjene vloge na dvoru počakata, dokler se za zaprtimi vrati s preostalimi sorodnikimi in pomočniki ne dogovorijo o podrobnostih nadaljnjih odnosov. V te pogovore bi morali biti vpleteni tudi britansko in kanadsko zunanje ministrstvo, saj je vse več domnev, da nameravata Harry in Meghan večji del leta preživljati v Kanadi.

Harry in Meghan sta v London s šesttedenskega oddiha v Kandadi priletela v ponedeljek, nato pa sprožila pravi vihar. Foto: EPA

Harry ima na mizi več ponudb

A par je zavestno in namerno obšel kraljičino voljo, kar je na dvoru povzročilo veliko ogorčenje, jezo, užaljenost in bes. Neki neimenovani kraljevi uradnik je celo dejal, da sta vsej kraljevi instituciji "zarila nož v hrbet". Od objave na Instagramu in predstavitve nove spletne strani se Harry in Meghan nista več javno oglasila, kraljica pa je začela gasiti ogenj – v četrtek so menda ves čas potekali videopogovori Harryja, ki je trenutno v Windsorju pri Londonu, z babico, kraljico Elizabeto II., očetom, princem Charlesom, in starejšim bratom, princem Williamom, ki se nahajajo vsak na svojem koncu države. Vpleteni so tudi najuglednejši uradniki na dvoru.

V čigavi vili sta dopustovala? Harry in Meghan sta ob začetku oddiha v Kanadi, ki sta ga preživela v 12 milijonov evrov vredni vili v okolici Vancouvra, prosila sosede, da podpišejo dogovor, s katerim so se obvezali, da informacij o njima ne bodo posredovali javnosti. Med šesttedenskim oddihom v javnost res ni prišla niti ena njuna "paparaci" fotografija. Tisoč kvadratnih metrov velika vila s petimi spalnicami je last neimenovanega ruskega bogataša.

Kraljica jim je naročila, naj se dogovorijo o "učinkoviti rešitvi", ki jo morajo sprejeti v nekaj dneh, nikakor ne v nekaj tednih. Pomočnike je prosila, naj paru ponudijo več možnosti, o katerih se bodo nato pogovarjali (pogajali?). "Glave so se po 12 urah pogovorov nekoliko ohladile in zdi se, da je kraljeva družina precej mirna in pragmatična. Vedo, da imajo težavo s Harryjem, ki jo skušajo čim hitreje urediti tako, da bodo vsi zadovoljni," je za Daily Mail dejal neimenovani vir. Govori se, da je Harry svojim najtesnejšim prijateljem že konec lanske pomladi zaupal svoje načrte o umiku od kraljevih obveznosti.

Njuni voščeni lutki so v muzeju ločili od preostale družine. Foto: EPA

Ohranitev nazivov, kaj bo s prilivom denarja?

Poznavalci menijo, da bosta 35-letni Harry in 38-letna Meghan lahko obdržala svoja kraljeva naziva vojvoda in vojvodinja Susseška, "saj se je dvor veliko naučil iz primera umrle princese Diane, ko ji je odvzel kraljevi naziv", obenem pa dobila proste roke, kot sta jih zahtevala. Sama sta se odpovedala sredstvom iz t. i. vladarjevega sklada, vprašanje pa je, ali bo princ Charles sinu še pripravljen vsako leto izplačati več kot dva milijona evrov.

Mimogrede, Diana je naziv princesa izgubila po ločitvi od princa Charlesa, prav tako je naziv po ločitvi od princa Andrewa izgubila njegova žena Sarah. Kraljeve nazive lahko podeljuje in odvzema izključno kraljica.

Archieja sta pustila v Kanadi

Medtem ko se Harry poti na sestankih, pa britanski mediji poročajo, da je Meghan znova že zapustila v državo. V Londonu je bila le tri dni, zdaj pa je spet odletela v Kanado, kjer je po šesttedenskih počitnicah, ki jih je družina nedavno preživela v okolici Vancouvra, z varuško ostal tudi sin Archie. Očitno je bil vse del podrobnega načrta, da se na Otoku zadrži le kratek čas, zdaj pa bo verjetno nekaj časa znova ostala čez lužo.

V znamenitem muzeju voščenih lutk Madame Tussauds v Londonu so podobi Harryja in Meghan že umaknili iz sobe, v kateri sta stala skupaj s preostalimi člani kraljeve družine. Za zdaj se še niso odločili, na katero mesto ju bodo postavili.