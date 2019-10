21-letna Ena Macuoka, članica znane dekliške popskupine Tenshi Tsukinukeni Yomi, je tako kot številni zvezdniki in navadni smrtniki na družbenih omrežjih objavljala številne selfije, na katerih ni bilo vidnega ničesar drugega kot njen obraz. Vsaj tako je mislila. Ko je postala žrtev napada, se je izkazalo, da je obsedeni oboževalec videl veliko več.

Foto: Twitter/Ena Macuoka

Vračala se je domov z nastopa in ravno prišla do vrat svojega stanovanja v Tokiu, ko jo je od zadaj zgrabil moški, ji zamašil usta in jo zvlekel v temen kot, kjer jo je začel otipavati. Med upiranjem je dobila tudi poškodbo obraza.

Odseve v očeh preučil na zemljevidu

Ko je policija prijela 26-letnega osumljenca, je ta priznal, da je lokacijo njenega domovanja našel tako, da je preučil vse njene domače selfije na družbenih omrežjih in s pomočjo odseva v njenih očeh dobil podobe, ki jih je nato primerjal s posnetki na Google Street Viewu, zemljevidu z virtualnih prikazom naše okolice.

Prav tako je s pomočjo preostalih objavljenih fotografij postal pozoren na podrobnosti, kot so položaj zaves in smer sončne svetlobe ob določenih delih dneva. Skupek vseh teh informacij mu je nazadnje dal njen točen naslov.

Pazite, kaj objavljate!

"Ljudje se morajo zavedati, da objavljanje fotografij in videoposnetkov na družbenih omrežjih lahko nehote razkrije številne osebne informacije," je po aretaciji opozorila japonska policija.

Pazljivo pri objavah na družbenih omrežjih, svetujejo strokovnjaki. Foto: Pixabay

Da se kamere na novih telefonih lahko pohvalijo že s tako visoko ločljivostjo, da je to postalo grožnja za zasebnost, je poudaril tudi Šuičiro Hoši, profesor na priznani fakulteti Tokyo Metropolitan University.

"Z drugimi besedami, nevarnost t. i. spletnih zasledovalcev je v porastu. Zato naj ljudje pri objavah na Facebooku, Twitterju in Instagramu uporabijo protiukrepe, kot so objavljanje fotografij, ki ne razkrivajo lokacije, in namerno zmanjševanje njihove kakovosti ter ločljivosti," je pojasnil.

Foto: EPA

Obsedeni oboževalci gredo predaleč

Zgrožena javnost medtem poziva k boljši zaščiti mladih japonskih zvezdnic, ki so pogosto tarča napadov nasilnih oboževalcev. Menijo, da zakonodaja, ki se je zaostrila po letu 2016, še vedno ne zadostuje. Takrat je 27-letnik napadel 20-letno pevko Maju Tomita ter jo 60-krat zabodel. Štiri mesece je preživela v bolnišnici, zdaj je deloma slepa na eno oko, ne more uporabljati vseh prstov na roki, ima težave z grlom in požiralnikom.

Svojega napadalca je sicer 12 dni pred tem prijavila policiji, saj ji je poslal zapestno uro in knjige, ko pa mu je darilo vrnila, ji je poslal okoli 400 besnih in grozilnih sporočil na Twitterju.

Januarja letos je napad prijavila nekdanja članica priljubljene skupine NGT48, ki sta ji v stanovanje vdrla dva moška. Rokovanje z oboževalci se je pred časom slabo končalo tudi za 19-letno Rino Kavaej in leto dni mlajšo Anno Irijano, ki sta zaradi gorečih in nasilnih oboževalcev utrpeli zlome in raztrganine.