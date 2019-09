Japonski komičarki Kano in Murakami, znani pod imenom A Masso, sta med nastopom v živo dejali, da bi tenisačica Osaka, ki je konec tedna osvojila turnir Pan Pacific Open, "potrebovala malo belila" in da je "nekoliko preveč ožgana od sonca".

22-letna Osaka je rojena na Japonskem, vendar je mešanega rodu, saj je njen oče Haitijec, v otroških letih pa se je preselila v ZDA.

Za izrečene "neprimerne in boleče komentarje" sta nato komičarki javno opravičili, enako njuni menedžerji, družba Watanabe Entertainment Co Ltd.

"Čeprav bi morali o tem dodobra razmisliti, sva izrekli opazke, ki so prizadele veliko ljudi - nekaj, česar ne bova nikoli več storili," je zapisal dvojec A Masso. Menedžerji pa so dodali, da so bile "opazke neuvidevne do različnosti, v obdobju, ko je različnost spoštovana".

Pobeljena risana Osaka

To ni prvič, da je bilo zaradi nespoštljivosti do Osakine barve kože potrebno opravičilo.

Januarja letos je moralo enako storiti japonsko podjetje Nissin, ki proizvaja rezance, saj so posneli oglas v slogu japonskih stripov manga, risano teniško igralko pa prikazali z belo kožo in svetlorjavimi lasmi.

Po očitkih o neprimernosti so sporni oglas umaknili in zatrdili, da tenisačice niso imeli namena "pobeliti" in obljubili, da bodo tematiko različnosti bolj spoštovali, poroča Reuters.