Bianca Andreescu je največje odkritje teniške sezone. Do marca je bila obetavna najstnica. Sledile so zmage v Indian Wellsu, Torontu in pika na i v New Yorku. Foto: Reuters

37-letna Američanka je četrtič zapored izgubila finale turnirja za grand slam brez dobljenega niza. 24. naslov za grand slam neuspešno lovi že od Melbourna 2017. S tem bi se izenačila z legendarno Margaret Court. Lani je v finalu izgubila živce proti Naomi Osaki, tudi letos je bila v finalu popolnoma raztresena. V polje je poslala le 44 odstotkov prvih servisov, naredila je osem dvojnih napak in 33 neizsiljenih napak. Kar šestkrat je izgubila začetni udarec, ki je sicer njen zaščitni znak.

Lani ni osvojila niza v 1. krogu kvalifikacij!

To je prva lovorika na turnirjih za grand slam za Kanado! 19-letna Andreescujeva je glavno odkritje teniške sezone. Marca je zmagala v Indian Wellsu, pred tremi tedni pa še v Torontu po predaji Serene Williams zaradi bolečin v hrbtu v finalu. Vmes je predala uvodni obračun v Miamiju zaradi poškodbe rame, zato je tudi izpustila sezono travi. Lani je na igriščih Flushing Meadowsa izgubila v 1. krogu kvalifikacij, Srbkinja Olga Danilović je bila boljša s 6:3 in 7:5.

Zelo slab začetek favorizirane Američanke

Serena, ki je do finala oddala le en niz, je začela nervozno. Že v uvodni igri je izgubila servis po dvojni napaki. V maratonski peti igri je Američanka rešila pet priložnosti za odvzem servisa in znižala na 4:3. Edino priložnost za brejk si je priigrala v osmi igri pri 30/40, a je ni unovčila in Kanadčanka je v deveti igri z odvzemom servisa osvojila prvi niz.

Andreescujeva je šele četrtič igrala v glavnem žrebu turnirja za grand slam. Na novo je spisala zgodovino kanadskega tenisa. Foto: Reuters

Vrnitev Serene po zaostanku z 1:5

V drugem nizu je Serena brez osvojene točke izgubila začetni udarec v drugi igri, nato je zadela je vrh mreže za prvi brejk in 1:2. V peti igri je popolnoma izgubila koordinacijo, žogo je poslala daleč v avt, neizsiljene napake so si sledile in kmalu se je znašla v zaostanku z 1:5.



Andreescujeva je servirala za uspeh kariere, a pri 40/30 se ji je zatresla roka. Ko je Serena rešila zaključno žogo v sedmi igri, se je sprostila. Znižala je na 2:5 in celo brez izgubljene točke na 4:5. Gledalci so noreli ob vsaki točki ameriške veteranke. Po izenačenju na 5:5 je bilo na stadionu Arthurja Asha nogometno vzdušje.

Andreescujeva se je zbrala v ključnem trenutku

Najstnica se je uspela zbrati. Veselila se je vsake točke v enajsti igri, zadržala se je servis za 6:5. V 12. igri je Serena znova slabo servirala in se znašla v zaostanku s 15/40. Drugo zaključno žogo je rešila z asom, nato pa je Andreescujeva zadela izjemno forhend paralelo za zmago po uri in 40 minutah.

Ni ji bilo lahko, saj so bili navijači močno na strani Serene

"Težko je sploh najti prave besede. Trdo sem garala in letošnje leto je bilo zame neverjetno. Sanje so se mi uresničile. Ni bilo lahko zmagati v finalu. Skušala sem biti umirjena in ponosna sem, da mi je uspelo. V drugem nizu so bili navijači res glasni. Vsi so želeli zmago Serene in ni bilo lahko. Serena je velika šampionka, odlično je začela servirati," je poudarila Andreescujeva,

ki je v žep pospravila 3.850.000 ameriških dolarjev.



Serena še upa na veliko lovoriko

"Ko sem zaostajala z 1:5 v drugem nizu, sem se še posebej potrudila, saj so bili navijači neverjetni. Res so me nosili po igrišču. Upala sem, da bom igrala precej bolje. Ponosna sem, da sem se znova uvrstila v finale. Upam, da bom še kdaj osvojila kakšno veliko lovoriko, potem ko me je moja ekipa morala prenašati po zadnjih razočaranjih," je bila potrta Serena.



Serena Williams je izgubila zadnje štiri finalne obračuna na grand slamih brez osvojenega niza. Lani je izgubila v Wimbledonu proti Angelique Kerber, letos pa proti Simoni Halep. Še bolj presenetljiva sta poraza v finalnih obračunih v New Yorku. Lani jo je ugnala Naomi Osaka. Foto: Reuters

Lani ni osvojila niza v 1. krogu kvalifikacij!

19-letna Andreescujeva je glavno odkritje teniške sezone. Marca je zmagala v Indian Wellsu, pred tremi tedni pa še v Torontu po predaji Serene Williams v finalu. Vmes je predala uvodni obračun v Miamiju zaradi poškodbe rame, zato je tudi izpustila sezono travi. Lani je na igriščih Flushing Meadowsa izgubila v 1. krogu kvalifikacij, Srbkinja Olga Danilović je bila boljša s 6:3 in 7:5.

Ko je Serena leta 1999 v nepozabnem finalu ugnala Martino Hingis in napovedala imenitno kariero, se Andreescujeva še ni rodila. Razlika v letih je kar 18 let in 263 dni, kar je največja v finalnih obračunih moderni teniški dobi.

Trener Patrick Mouratoglou jo je po porazu Wimbledona proti Simoni Halep sijajno pripravil na zadnji grand slam sezone. Zelo je pomagalo, da je morala biti vrhunsko pripravljena že za uvodni dan turnirja, ko je odpravila Marijo Šarapovo s 6:1 in 6:1.

Mattek Sandsova in J. Murray ubranila naslov

Bethanie Mattek-Sands in Jamie Murray sta drugič zapored osvojila naslov v konkurenci mešanih dvojic v New Yorku. V finalu sta s 6:2 in 6:3 premagala prva nosilca turnirja Chan Hao-Ching in Michaela Venusa.

Bethanie Mattek-Sands in Jamie Murray sta ubranila naslov. Foto: Reuters

To je že drugi skupni naslov v mešanih dvojicah za 33-letnega Murrayja in eno leto starejšo Mattek-Sandsovo. Oba naslova sta osvojila na Odprtem prvenstvu ZDA. Za letošnjo zmago na tem turnirju sta prejela 160.000 ameriških dolarjev.

Starejši brat britanskega zvezdnika Andyja Murrayja ima skupaj že pet naslovov na turnirjih za grand slam v mešanih dvojicah. Na OP ZDA je leta 2017 slavil z Martino Hingis, s katero je istega leta pred tem zmagal tudi v Wimbledonu. V Wimbledonu je prvi grand slam naslov v mešanih dvojicah osvojil leta 2007 skupaj s Srbkinjo Jeleno Janković.

Murray ima tudi dva naslova zmagovalcev turnirjev za grand slam v moških dvojicah, leta 2016 je skupaj z Brazilcem Brunom Soaresom dobil tako OP Avstralije kot OP ZDA.

Tudi 34-letna Mattek-Sandsova je teniška veteranka. Na olimpijskem turnirju leta 2016 v Riu de Janeiru je skupaj z Jackom Sockom osvojila naslov olimpijske prvakinje v mešanih dvojicah. Pred partnerstvom s Škotom je leta 2015 skupaj z rojakom Mikom Bryanom zmagala na Roland Garrosu, leta 2012 pa je z Romunom Horio Tecauom dobila OP Avstralije. Izkušena Američanka je s Čehinjo Lucie Šafarovo osvojila pet naslovov na turnirjih za grand slam v ženskih dvojicah.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale (Ž):

ANDREESCU (KAN/15) - S. WILLIAMS (ZDA/8)

6:3, 7:5



Statistika Andreescu S. Williams Prvi servis (%) 66 44 Asi 5 9 Dvojne napake 3 8 Neizsiljene napake 17 33 Winnerji 19 33 Osvojene točke 77 68 Priložnosti za brejk 6/13 3/8 Točke na mreži 5/8 9/11

Mešane dvojice, finale:

MATTEK SANDS/J. MURRAY (ZDA/VB) -

CHAN/VENUS (TJV/NZL/1)

6:2, 6:3