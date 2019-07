Proti Kevinu Spaceyju je mati danes 21-letnega fanta vložila tako kazensko ovadbo kot civilno tožbo. V obeh primerih so zdaj pregon opustili, saj domnevna žrtev ni želela pričati zaradi možnosti, da bi se sama obdolžila. Foto: Reuters

Tožilci so se za opustitev pregona odločili, ker domnevna žrtev ni hotela pričati o izgubljenem mobilnem telefonu in domnevno izbrisanih SMS-sporočilih, ki naj bi potrdili Spaceyjevo nedolžnost. Spaceyjevi odvetniki so namreč v okviru sodnega postopka civilne tožbe trdili, da so na fantovem telefonu dokazi o Spaceyjevi nedolžnosti, vendar fant (prek svojih odvetnikov) trdi, da telefona ni več mogoče najti, o čemer pa ne želi pričati, in je zato odstopil od civilne tožbe.

Tožilstvo je sedaj odstopilo še od kazenskega pregona, ker je telefon še vedno izgubljen, fant pa o tem noče pričati.

Fanta naj bi opil, nato pa mu segel z roko v mednožje

Zgodba o domnevnem spolnem napadu sega v leto 2016. Sin bostonske televizijske novinarke Heather Unruh je Spaceyja srečal v nekemu baru. Fant, ki je bil menda navdušen nad tem, da je v prisotnosti slavne osebe, se je igralcu zlagal, da je dovolj star, da lahko pije (v ZDA je pogoj za uživanje alkohola starost 21 let), čeprav je bil takrat star le 18 let.

"Kevin Spacey mu je plačeval pijačo za pijačo, in ko je bil pijan, je Spacey naredil svojo potezo in ga spolno napadel," je novinarka razkrila na tiskovni konferenci novembra lani. Po njenih besedah je igralec z rokami segel v fantove hlače in ga zagrabil za genitalije. To je bilo za fanta, ki se je skušal umakniti in s telesom obrniti stran, "popolnoma nepričakovano". Napada fant takrat ni prijavil, ker je bil globoko v zadregi.

Heather Unruh, ki je v imenu svojega sina vložila tožbo in ovadbo, na zaslišanju ni mogla zadrževati solz. Njenega sina sicer ni bilo ne na tiskovni konferenci novembra lani, ko je namero oznanila, ne na zaslišanjih. Foto: Reuters

Začelo se je z izpovedjo Anthonyja Rappa

Škandal v zvezi s Kevinom Spaceyjem je izbruhnil leta 2017, ko se je javilo okoli 30 moških in trdilo, da so bili žrtve spolnega nadlegovanja in napadov danes 59-letnega igralcev. Prvi ga je nadlegovanja obtožil igralec Anthony Rapp, ki je dejal, da ga je Spacey skušal zapeljati že leta 1986, ko je imel sam le 14 let.

Spacey se je za svoje neprimerno obnašanje v preteklosti opravičil, vse novejše očitke pa je ostro zavračal in trdil, da je nedolžen. Kljub vsemu so mu obtožbe uničile kariero - najprej je ostal brez (vodilne) vloge Franka Underwooda v seriji Hiša iz kart, nato pa so ga izbrisali tudi iz že posnetih prizorov v filmu All the Money in the World, namesto njega je njegovo vlogo prevzel Christopher Plummer.