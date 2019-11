Igralec je na Instagramu objavil dve skupni fotografiji s 16-letno borko za okolje, pod njima pa zapisal: "Greta Thunberg je postala voditeljica današnjega časa. Zgodovina nas bo sodila po tem, kaj bomo danes storili za to, da bodo tudi prihodnje generacije lahko živele na tem planetu, ki smo ga imeli za samoumevnega. Upam, da je Gretino sporočilo budnica za vse svetovne voditelje, da se je obdobje neukrepanja izteklo. Zaradi Grete in mladih aktivistov sem optimističen glede prihodnosti. V čast mi je bilo preživeti čas z njo, dogovorila sva se, da bova drug drugega podpirala in se zavzemala za to, da naš planet čaka boljša prihodnost."

Z Greto so se želeli srečati mnogi znani Američani. Med drugim si je vzela čas tudi za nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo. Foto: Reuters

Thunbergova je zaslovela lani, ko je vsak petek namesto v šolo zavila pred švedski parlament, kjer je opozarjala na nujnost ukrepanja glede podnebnih sprememb. Njena dejanja so spodbudila svetovno gibanje in podnebne proteste po vsem svetu.

Išče prevoz do Madrida

Greta se je avgusta iz domovine čez Atlantik odpravila na plovilu, opremljenem s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez ocean brez ogljičnega odtisa. V ZDA se je odpravila, da se je udeležila podnebnega vrha Združenih narodov 23. septembra. Thunbergova namreč ne želi leteti z letali, ker ta z izpusti ogljikovega dioksida močno obremenjujejo okolje.

Od takrat se je udeležila več dogodkov v ZDA, Kanadi in Mehiki, svoje bivanje čez lužo pa bi morala končati z udeležbo na podnebni konferenci ZN-a, ki bi morala v začetku decembra potekati v Čilu, a so jo zaradi nemirov v državi odpovedali oziroma jo prestavili v Madrid. Švedinja tako zdaj išče išče prevoz čez Atlantik. "Izkazalo se je, da sem pol sveta prepotovala v napačni smeri," je 16-letnica zapisala na Twitterju in dodala, da mora zdaj najti možnost za prečkanje Atlantika novembra ter da bo hvaležna tistemu, ki bi ji pomagal.

Leo za Amazonijo namenil milijone

Tudi Leonardo DiCaprio je znani zagovornik zelenih politik in varovanja okolja. Že leta 2016 je dejal, da so podnebne spremembe največja težava, ki čaka mlade, vodi pa tudi sklad, ki pomaga v boju proti največjim okoljskim grožnjam na Zemlji. Nedavno je tako za obnovitev amazonskega pragozda po obsežnih požarih namenil 5 milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov).