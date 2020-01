Meghan in princ Harry naj bi zdaj večino časa preživela v Kanadi. Foto: Reuters

Pogovori, za katere vojvoda in vojvodinja Susseška upata, da bodo čim krajši, naj bi "napredovali dobro", britanski dvor pa se ob njih posvetuje tako z britansko kot kanadsko vlado. Po poročanju Reutersa naj bi se sklenili "v roku nekaj dni, ne tednov".

"V interesu vseh vpletenih je, da se to razreši, in to hitro, a ne na račun izida," je za PA povedal anonimni vir z dvora.

Par je sprožil pravi vihar, ko je v sredo na svoji spletni strani sporočil, da se umikata iz kraljeve družine in nameravata s sinom Archiejem živeti med Veliko Britanijo in Kanado. S tem bi bila tudi finančno neodvisna od dvora.

Bo pa Harry kljub vsemu še vedno ostal šesti v vrsti za britansko krono.

Kraljica Elizabeta je nadvse nejevoljna, ker se par ni posvetoval z njo, preden je sprejel dramatično odločitev. Foto: Reuters

38-letna Meghan, nekdanja igralka, ki je v Torontu vrsto let snemala serijo Nepremagljivi dvojec (Suits), je medtem že "pobegnila" v Kanado, kjer je začasno pri varuški v razkošni varovani vili na Vancouver Islandu pustila sina, 35-letni Harry pa ostaja na Otoku na pogovorih s kraljico in očetom princem Charlesom.

Po navedbah Daily Maila naj bi skušal iz nastale burne situacije, zdaj že znane kot "Megxit", "iztržiti čim več" in jima zagotoviti "progresivno novo vlogo" znotraj družine.

Družino odločitev ujela nepripravljeno

Meghan in Harry sta že božične praznike preživela v Kanadi, ločeno od preostale kraljeve družine, preden sta se v torek po šestih tednih dopusta vrnila domov.

Kraljica Elizabeta, princ Charles in princ William, ki jih je Harryjeva odločitev ujela povsem nepripravljene, so višjim članom osebja naročili, naj z uporniškim parom in vlado v "nekaj dneh" najdejo rešitev, poroča BBC.

Harry naj bi želel s svojo odločitvijo predvsem zavarovati svojo družino, pravijo prijatelji princa. Foto: Reuters

Zlasti kraljica je močno nejevoljna, ker se vnuk in njegova ameriška žena nista posvetovala z njo ali katerim drugim članom družine, preden sta sporočila svojo šokantno odločitev. Mediji poročajo, da je celotna družina užaljena in se počutijo "prizadeti" ob odločitvi zakoncev.

London Times medtem poroča, da se je Meghan, ki se je po poroki s Harryjem upokojila od igralstva, v teh dneh z Disneyjem dogovorila za sinhronizirano vlogo v eni njihovih produkcij, v zameno, da družba nakaže donacijo dobrodelni organizaciji za zaščito slonov Elephants Without Borders.

Je bil usoden medijski pritisk?

Kaj točno je privedlo Meghan in Harryja do njune radikalne odločitve, je predmet številnih ugibanj in natolcevanj. Svojeglava Meghan naj se nikdar ne bi zares privadila na ves protokol in omejitve, ki pritičejo vlogi članice kraljeve družine, pišejo nekateri.

Po drugi strani pa Harryjevi prijatelji razlagajo, da je skušal princ s to potezo predvsem zaščititi svojo ženo in sina, saj se še predobro spominja, kako tragične posledice je imelo nevklapljanje v kraljevo družino za njegovo mamo, pokojno princeso Diano. Par naj bi imel dovolj britanskih tabloidov in rasizma, saj je Meghan mešanega rodu.

Ob vsem tem se je oglasila tudi Angela Levin, avtorica biografije princa Harryja Harry: Pogovori s princem. Kot je dejala, je bilo vedno jasno, da se bo Harry zaljubil v žensko, kot je bila njegova mama. "Odločno, samosvojo žensko z bodicami, ki se ne bo uklanjala – podobno kot se ni njegova mama," je dejala Levinova.