Foto: Mare Mutić

Pravzaprav je bila takšna želja naročnice, ki veliko potuje in uživa v prestižu hotelov svetovnih metropol - delček tega je hotela prenesti tudi v svoje domovanje. Dokaj veliko dvoetažno stanovanje ima vhod z garderobo, odprt bivalni prostor s kuhinjo, dve spalnici s kopalnicama, utility in dnevni wc. In seveda, dve terasi v izmeri 50 kvadratnih metrov.

Nalogi sta bila več kot očitno kos Dare Vasiljevič in Tanja Špan Vasiljevič oziroma njun biro Arhimetrics, ki ima za seboj kar nekaj projektov, pri katerih so naročniki pri številkah pogledali skozi prste, eden takšnih je bil nedavno prenovljeni lokal Acapulco v Šiški.

Foto: Mare Mutić

"Izhajali smo iz želje naročnice, da je stanovanje v svetlih tonih in da izžareva razkošje na vsakem koraku. Da rezultat ne bi bil preveč novodobno kičast, smo uporabili nekaj netipičnih elementov," kot so lesene obloge na steni in ustvarjanje kontrastov z materiali, ne barvami.

"Zlata barva je uporabljena le kot poudarek," dodata sogovornika, a več kot očitno je najbolj prezenten kos prostora medeninasta ograja stopnišča, povezovalni člen med etažno ločenima dnevno-bivalnim in nočno-spalnim delom.

Foto: Mare Mutič

Medeninasta ograja, ki je tudi element dekorativnosti, je na zgornjem delu prostora nadomestila prvotno pozidano 90 centimetrov visoko ograjo, pri čemer so snovalci prostora stopnišče preoblikovali v polkrožnega in oblekli v teraco keramiko.

Večina tlorisnih sprememb je bila izvedenih v zgornjem bivalnem prostoru z dnevno sobo, jedilnico in prostorom za kuhinjo, "ki je bil glede na kvadraturo nesorazmerno majhen in zato bolj primerna za čajno kuhinjo v pisarni na spodnji etaži. Vhodni del zgoraj je bil premajhen za večjo garderbno omaro, preboji za vrata so bili standardne višine."

Foto: Mare Mutić

Lesena stenska obloga v dnevnem prostoru je uporabljena predvsem zaradi optične povečave, "občutek imamo, da zajema celotno širino prostora, tudi za stopnicami. V 'balončkasto' obliko dnevnega prostora smo stenam dodali tudi nekaj mehkobe in kontrasta hladnemu kamnu kamina in elementu za televizijo". Sicer pa so vse stene v stanovanju kot tudi integrirane omare, vhod in dnevni wc "oblečeni v ogledala".

Vsi uporabljeni kosi opreme in dodatki "sodobnih pohištvenih znamk so premični in dodajajo prostoru več svežine in sodobnosti, primerne mladosti lastnice". Sicer pa so arhitekti večino pohištva izrisali po meri, kupljeni so le jedilniški stoli, zofa, fotelj in klubska mizica.

Foto: Mare Mutić

V spodnjem delu prostora je želela naročnica spalnico z vgradno omaro, v katero lahko vstopi (ang. walk in closet). "Smiselno razporeditev opreme v spalnici smo lahko dosegli samo tako, da smo s stensko oblogo zakrili eno izmed oken, ki gleda neposredno v sosednji objekt, in pustili stekleno steno, odprto na teraso." Spalnica od vseh prostorov deluje najbolj mehko, pritrdita arhitekta. V njej sta uporabila mirne tone, brez večjih kontrastov, in predvsem mehke materiale, kot so: tapison, oblazinjeno hrbtišče, zavese in strukturirano tapeto na steni.

Kuhinja in tloris zgornjega nadstropja. Foto: Matej Mutić

Arhitekturni biro Arhimetrics na slovenskem trgu nekoliko izstopa, saj radi posegajo po razkošnih materialih in uveljavljenih blagovnih znamkah, "karvečina Slovencev enači s kičem. Subtilnejše izražanje s kakovostnimi materialiv in unikatnimi kosi jim večinoma ni blizu oziroma tega niti ne poznajo," pravita Dare in Tanja, ki dodata, "tudi nam so blizu izčiščene linije, a je vse odvisno od širšega konteksta. Upamo si reči, da naročniki cenijo naš personaliziran pristop in so z rezultati vedno zadovoljni (...) V slovenskem prostoru težko govorimo o stroki na področju notranjega oblikovanja, saj se interierju posveča več pozornosti šele v zadnjem času."

Foto: Mare Mutić

Na vprašanje, ali bi si upali oblikovati interier, pri katerem se ne bi toliko zanašali na kakovostne materiale in uveljavljene blagovne znamke, arhitekta odgovorita, da so v biroju v preteklosti "naredili že več interierjev, pri katerih je bil proračun bistveno manjši in strogo omejen. Tudi s kosi nižjega cenovnega razreda se da ustvariti zanimive in prijetne ambiente, pomembni so dobra ideja, zgodba in ustrezne kombinacije, poceni ne pomeni ceneno." To so pred leti izvedli s prenovo frizerskega salona Art-N v Šentilju, narejenega iz kubusnih OSB-plošč, ki se je uvrstil tudi med finaliste za nagrado BIGSEE za interier leta 2015.