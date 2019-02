Foto: Zvezdniki zasijali na oskarjevski rdeči preprogi

Ena izmed oblek tehtala kar 19 kilogramov

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lady Gaga, ki je dobila oskarja za pesem Shallow, je na rdeči preprogi blestela v obleki Alexandra McQueena. Foto: Reuters

V Los Angelesu so podelili največje filmske nagrade, ki so na prireditev privabile številne zvezdnike, ki so za oskarje poskušali izbrati obleke, s katerimi bi bili zagotovo v središču pozornosti.