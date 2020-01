Gwyneth Paltrow je znana po nekaterih precej neortodoksnih in polemičnih stališčih, ko gre za kozmetične postopke. Foto: Reuters

Podjetje 47-letne igralke na svoji spletni strani oglašuje svečo s pomenljivim imenom "To diši kot moja vagina". Cena je 75 dolarjev in je v času, ko to pišemo, razprodana.

Izdelek je delo butične znamke dišav Heretic, do njega pa je privedla šala med parfumerjem Douglasom Littlom in Gwyneth, ko sta skupaj razvijala novo dišavo. Dvojec je preizkušal dišave, ko je igralka ob eni izustila "Ufff ... ta ima vonj po vagini".

Čeprav podjetje na koncu ni ustekleničilo "smešnega, krasnega, seksi in krasno nepričakovanega vonja" v parfum, pa je dvojec menil, da bi bil "popoln kot sveča", navaja opis izdelka na spletni strani. Dišava vsebuje mešanico geranije, bergamotke in cedre z dodatkom vrtnic damaščank in semena mošusa.

Sveča stane 75 dolarjev. Foto: Goop

Po Goopovih navedbah je znamka testirala prodajni potencial sveče med Goopovim zdravstvenim vrhom, svečo pa so "razprodali v nekaj urah".

Gwyneth odkrita glede intime

To ni prvič, da je Paltrowova tako odkrita glede svojih intimnih telesnih delov. Leta 2016 je oskarjevka razkrila, da eksperimentira s t. i. vaginalnim soparjenjem. Čeprav je bila sprva do postopka skeptična, je priznala, da jo je kmalu povsem zasvojil.

"Prvič, ko sem preizkusila vaginalno soparjenje, sem rekla: to je noro," je povedala Paltrowova za The Cut. "Pripomoček mi je prinesel prijatelj Ben, in ko sem ga videla, sem mu dejala, da je nor. Kaj za vraga je to? A na koncu sem bila navdušena in sem zadevo začela raziskovati ter odkrila, da postopek obstaja v korejski medicini že tisočletja in da ima resnično terapevtske učinke."

Paltrow je tudi povedala, da nadvse rada preizkuša nove kozmetične postopke. "V bistvu sem res rada poskusni zajček. Rada preizkušam zadeve. To ne pomeni nujno, da vse podprem, jih pa rada preizkusim in pišem o njih na svoji strani."