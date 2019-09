37-letna Priyanka Chopra in deset let mlajši Nick Jonas vedno poskrbita za modno usklajenost. Foto: EPA

Nekdanja mis sveta Priyanka Chopra, ki je zaslovela tako v Hollywoodu kot Bollywoodu, in popzvezdznik Nick Jonas sta vse od njune poroke decembra lani eden najslavnejših parov na svetu. Oboževalce navdušujeta tudi zaradi svojih modnih izbir, kar so opazili pri ameriški reviji People in ju postavili na vrh vsakoletne lestvice najbolje oblečenih zvezdnikov.

"V ujemanju ne pretiravata, toda vedno delujeta usklajeno," so nad parom navdušeni pri reviji People. Foto: Reuters

"Prvič se je zgodilo, da smo imeli med deset najbolje oblečenimi zvezdniki moškega, kaj šele, da bi se na vrh uvrstil par. Ampak resnično se je zdelo, da sta si to zaslužila," je za Reuters povedala Andrea Lavinthal, ki je pri reviji People na čelu redakcije za slog in lepoto.

"Njuna kombinacija je navdušujoča. Jonas ni nekdo, ki bi si za rdečo preprogo zgolj nadel črno obleko in stal poleg Priyanke. Jasno je, da v modi uživa prav toliko kot njegova izbranka," je dejala Andrea Levinthal in dodala, da vsak vsak izmed njiju svoj slog, vendar par kljub temu poskrbita za usklajenost. "V ujemanju ne pretiravata, toda vedno delujeta usklajeno," je dejala. "Tudi ko se sprehajata po ulicah New Yorka, nista oblečena v kavbojke in preproste majice. Vedno sta urejena od nog do glave," je nad parom navdušena Lavinthal.

Priyanki Chopri in Nicku Jonasu na lestvici desetih najbolje oblečenih ljudi po izboru revije People sledijo Celine Dion, Jennifer Lopez, Zendaya, Lady Gaga, Serena Williams, Billy Porter, Kacey Musgraves, Regina King in Gemma Chan.