Leta 2017 je na svoji prvi modni reviji, predstavitvi linije Michaela Korsa v New Yorku, takrat 14-letna Carys Douglas novinarjem odgovarjala, da modo obožuje, vendar pa jo zanima tudi kariera možganske kirurginje.

Na to je upala tudi njena mati, vendar pa je vihtenje skalpela vse manj verjetno. Se pa vse bolj uveljavlja v svetu mode, pohvale si je prislužila tudi z najnovejšo kampanjo Fendija. V njej so oživeli znamenito torbico Peekaboo, ki jo je pred desetletjem oblikovala Silvia Venturini in je v trenutku postala uspešnica.

Posneli so jo v Rimu, na fotografijah pa blesti skupaj s svojo 50-letno materjo, sicer oskarjevo nagrajenko, ki je znova dokazala, da bi se poleg hollywoodske kariere lahko odlično odrezala tudi v vlogi modela.

Del oglaševalske kampanje niso le fotografije pač pa tudi video, v katerem še bolj pride do izraza dinamika med materjo in hčerjo, ki sta si sicer zelo blizu. Skupaj sta se septembra pojavili tudi na naslovnici španskega Vanity Faira.

Poleg Carys se je Catherine Zeta Jones v zakonu s slavnim igralcem Michaelom Douglasom rodil še sin Dylan, ki je zdaj star 20 let.

Igralca sta se leta 1998 spoznala na filmskem festivalu v Franciji in se poročila leta 2000, po 13 letih zakona sta objavila novico o "poskusni ločitvi", vendar sta nazadnje uspela rešiti svoj zakon.