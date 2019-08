31-letna lepotica, ki se je zapisala v zgodovino, ko je leta 2016 postala prva manekenka močnejše postave, ki je v kopalkah na naslovnici revije Sports Illustrated, je fotografijo naslovila s pripisom: "Enaka, vendar nekoliko drugačna."

S strani se je namreč ovekovečila popolnoma gola, z roko si pokrila zgolj dojko, pustila pa, da se vidijo vse strije, ki jih je povzročil naraščajoči nosečniški trebušček.

"To potrebujemo! Lepoto in realnost", "Junakinja", "Hvala ti za to", "Moraš se imeti rad in ti tlakuješ pot", so le nekateri izmed komentarjev, ki so napolnili spletne forume.

Sodnica v resničnostnem šovu Ameriški supermodel je novico o naraščaju sporočila na deveto obletnico poroke z Justinom Ervinom. Za par bo to prvi otrok.

Grahamova tudi v svoji pogovorni oddaji pogosto obravnava težave, s katerimi se spoprijemajo ženske z močnejšimi postavami, o tem je napisala tudi knjigo. "Ko sem odraščala, sem si želela, da bi lahko imela vzornike, ki so videti podobno kot jaz," pravi.

Čeprav so se časi že močno spremenili, modna industrija pa je močnejše že sprejela v svoje vrste, Grahamova meni, da je v obdobju, v katerem se ženske še vedno borijo za enakopravnost, pomembno, da je nabor vzornikov raznolik. "Ne samo po izobrazbi in poklicu, tudi po videzu," pravi manekenka, ki nosi konfekcijsko številko 48.