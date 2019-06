Prada se je tako pridružila nekaterim vodilnim svetovnim modnim znamkam, ki so se v minulih mesecih odločile za bolj zeleno modno industrijo, na primer modna znamka Chanel, ki je prepovedala uporabo sintetike pri obdelavi tekstila, ter konglomerata Kering (pod njegovo okrilje spadajo znamke Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen ...) in LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy ...).

Re-Nylon - kolekcija šestih torb(ic)

Pri Pradi so sicer naredili konkreten korak v smer zelene mode, saj so oblikovali linijo šestih torb (dva nahrbtnika, ženska torbica, velika torba in torbica za okoli pasu), ki so izdelane iz materiala, poimenovanega ECONYL® nylon. Gre za sintetični najlon, izdelan iz plastike, pobrane iz oceanov, ribiških mrež in odpadnega tekstila, kar nato po posebnem postopku depolimerizacije prečistijo in predelajo v blago. Kolekcijo so poimenovali Re-Nylon.

Drastično želijo zmanjšati proizvodnjo in uporabo najlona

Ob tem se je slovita italijanska znamka torbic in torb zaobljubila, da bo v dveh letih povsem prilagodila svojo proizvodnjo in od leta 2021 uporabljala le še ta material. "Res želimo nekaj spremeniti, ne samo za marketinške namene, ampak v resnici, govorim o velikih številkah," je ob tem dejal vodja marketinga in komunikacij v skupini Prada Lorenzo Bertelli in dodal, da si želijo drastično zmanjšati proizvodnjo najlona in s tem narediti velik korak k bolj ekološki tekstilni industriji.

Ta namreč slovi kot ena največjih onesnaževalk: tako zaradi porabe vode pri proizvodnji in predelavi kot z vidika uporabe strupenih kemikacij, umetnih materialov, ki nato v obliki mikroplastike prehajajo v vodo, v oceane in živa bitja.

Miuccia Prada, 70-letna vnukinja ustanovitelja modne znamke in vodilna oblikovalka, je ob tem poudarila, da bo "osredotočanje na inovativne materiale dalo podjetju možnost premikanja mej oblikovanja in dizjana, sočasno pa bo upoštevalo tudi etični vidik".