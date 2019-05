Slavna manekenka se je tako že tretjič pojavila na naslovnici posebne izdaje omenjene revije, v katerih so manekenke in druge izbrane zvezdnice fotografirane izključno v kopalkah.

Fotografiranje je potekalo na Bahamih, Tyra pa je navdušena nad izdelkom: "Prvo takšno izkušnjo sem dobila pred 23 leti, zdaj jih imam 45. To je noro!" je dejala ob predstavitvi naslovnice, na kateri je dejala, da je pozirala v skoraj enakih kopalkah kot pred 23 leti (ko je imela enajst kilogramov manj).

"Od prve naslovnice do danes je Tyra postala mnogo več kot le manekenka, postala je mogul, kulturna sila in supernova navdiha in moči žensk. Tyra je vse, kar predstavlja naša franšiza," je bil ob predstavitvi zadovoljen urednik izdaje MC Day.

Pri priljubljeni reviji so sicer za letošnjo posebno kopalno izdajo naredili kar tri naslovnice ‒ poleg Tyre drugi dve naslovnici krasita ameriška nogometašica in zlata olimpijka Alex Morgan ter manekenska novinka in dekle nekdanjega zvezdnika Lige NFL Roba Gronkowskega, Camille Kostek.

V posebni izdaji kopalne mode, ki naj bi predstavljala moč in enakopravnost žensk, se je pred fotoobjektiv postavilo 34 znanih žensk, med drugim muslimanska manekenka s hidžabom in v burkiniju Halima Aden, 54-letna manekenka Paulina Porizkova, manekenki Winnie Harlow in Barbara Palvin, nekdanja smučarka Lindsey Vonn, igralka Olivia Culpo in gimnastičarka Simone Biles.