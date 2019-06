Plesalke na paradi Sv. Antona Foto: EPA

Ulice starih mestnih četrti Lizbone Alfama, Castela, Bica, Bairro Alta in Madragoa se spremenijo v eno samo veliko zabavo, na kateri gostje in domačini uživajo v pečenih sardelah, vinu in pivu. Sv. Anton sicer na Portugalskem, v Španiji in v Braziliji velja za zavetnika porok in srečnih zvez, zato se na festivalu 12. junija vsako leto poroči tudi večje število parov, letos kar 16. Arraiaise, kot domačini imenujejo tradicionalne ulične zabave, preveva vonj po baziliki in lokalnih dobrota. Posebnost so lončki bazilike okrašeni s papirnatimi rožami, ki jih fantje na ta dan podarijo svojim izbrankam

Sv. Anton srednjeveška pridigarska zvezda

Svetnik, rojen kot Fernando Martins de Bulhões v bližini Lizbone, je kmalu po ustanovitvi frančiškanskega meniškega redu leta 1209 zaslovel po izjemnem pridiganju in gorečnosti. Med vračanjem iz Maroka je njegovo ladjo veter po nesreči zanesel na Sicilijo, kjer se je v svojem potovanju na sever Italije uveljavil kot pomemben retorik in teolog frančiškanskega redu.

Nekoč mu je eden izmed učencev ukradel knjigo, a se mu je po pričevanju prič čudežno povrnila, zato je postal znan kot ‘vrnitelj’ izgubljenih reči. Poleg tega je bil znan kot gladitelj sporov in je mnogim sprtim parom pomagal pri reševanju težav, zato so ga označevali kot božjega zavetnika zakona. Papež ga je posvetil v svetnika manj kot leto po njegovi smrti, s čimer spada med najhitreje posvečene svetnike katoliške cerkve

Plesni spektakel na ulicah Lizbone

Dan sv. Antona poleg sardel, bazilike in porok spremlja tudi barvita plesna zabava po starih ulicah Lizbone. Na njej stare mestne četrti tekmujejo v pripravi zapletenih plesnih koreografij in preskakovanju ognja. Podobna praznovanja potekajo tudi v nekaterih mestih v Latinski ameriki in so verjetno navdih za velika brazilska pustna praznovanja. Tuje obiskovalce praznovanj preseneti kaotičnost in zmeda praznovanja, kjer pogosto ni dovolj prostora za normalno premikanje, kaj šele ples.