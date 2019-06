V dolžino je aligator meril več kot tri metre.

77-letno Mary Wischhusen s Floride je nekaj čez tretjo uro zjutraj predramil ropot, ki je prihajal iz kuhinje. "V mene je strmel s svojim lepim obrazom, videti je bilo, kot da je prepričan, da spada v mojo hišo," je srečanje z več kot tri metre dolgim vlomilcem opisala ženska.

Aligator je polomil nekaj oken in se priplazil v notranjost kuhinje, so pozneje potrdili lokalni policisti. Ob srečanju se je lastnica hiše sicer nemudoma zaklenila v kopalnico in na pomoč poklicala može v modrem.

A njen klic ni bil prvi. Že raznašalka časopisa Patricia Pecora, ki je nekaj minut pred tem slišala nenavadne zvoke v okolici Maryjine hiše, se je zavedala, da se dogaja nekaj nenavadnega. "Slišala sem, da je nekaj močno zadonelo. Vedela sem, da to ni normalen zvok, zato sem poklicala policijo," je pozneje povedala medijem.

Po besedah floridske policije so aligatorja varno premestili na zanj ugodnejše območje v bližnjem Fort Meadu. "Hvaležna sem, da ni prišel v mojo spalnico in s tečajev snel vrat, hvaležna pa sem tudi vsem ljudem, ki so mi priskočili na pomoč," je ob koncu nenavadnega policijskega posredovanja še dejala 77-letnica.