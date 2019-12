Znameniti prizor, ko ognjemet razsvetli nebo nad sydneyjskim pristaniščem, bomo lahko opazovali tudi čez dva dni. Foto: Reuters

Sodeč po besedah, zapisanih v peticiji, je Sydney lani za veličastni ognjemet, ki tradicionalno razsvetli nebo nad mestom ob vstopu v novo leto, odštel okoli 3,6 milijona evrov. Podpisniki so opozorili ne le na to, da bi ta denar lahko namenili za boj proti hudim požarom, ki že več tednov divjajo v državi, ampak tudi na to, da ognjemet "nekaterim ljudem povzroča travme, saj je v zraku že dovolj dima".

A županja mesta Clover Moore je zatrdila, da ognjemet tudi tokrat ostaja del praznične ponudbe Sydneyja. "Čutim naklonjenost do tistih, ki so podpisali peticijo, a ognjemet ob vstopu v letu 2020 smo začeli načrtovati že pred 15 meseci, zato smo tudi večino denarja iz za to namenjenega proračuna že porabili," je dejala po poročanju BBC-ja. Dodala je: "Ne moremo preprosto odpovedati ognjemeta. A tudi če bi se za takšno potezo odločili, bi imela v praksi le malo koristi."

Množica že več ur pred ognjemetom zasede najboljša mesta za ogled nočne predstave. Foto: Reuters

Županjino odločitev je podprl tudi premier Scott Morrison, ki je dejal: "Na silvestrovo ves svet zre proti Sydneyju. Gledajo nas vsako leto in vidijo našo živahnost, našo strast, naš uspeh. Kljub temu, da se spopadamo z nekaterimi varnostnimi izzivi, menim, da moramo svetu pokazati, kako optimistični in pozitivni smo kot država, letos še posebej."

Ključno vlogo bo igral veter

Vremenska napoved za 31. december pravi, da bo v Sydneyju 35 stopinj, zahodneje od mesta pa kar 45 stopinj. Pihali bodo tudi močni vetrovi, s tem pa se bo še povečala velika požarna ogroženost. Fortunato Foti, ki že več kot 20 let skrbi za novoletni ognjemet v mestu, je zato pripravljen, da nekaterih raket ne bo poslal v nebo, če bi to pomenilo večje tveganje za nesrečo. "Veter bo igral ključno vlogo pri tem, kaj bomo prikazali in česa ne. Če bo treba, bomo predstavo okrnili."

Avstralija je zaradi svoje lege med prvimi državami na svetu, ki vstopijo v novo leto. Poleg tega je na južni polobli zdaj poletje, Sydney je znan po bučnem silvestrovanju, zato vsako leto na celini "tam spodaj" ogromno ljudi pričaka novo leto. To avstralskemu gospodarstvu prinese več milijonov evrov prihodkov.