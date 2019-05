Povpraševanje po hamburgerjih z "mesom" rastlinskega izvora je preseglo vsa pričakovanja. Foto: Reuters

Newyorško podjetje Impossible Foods, ki je leta 2016 iz rastlin začelo proizvajati "meso" za hamburgerje, je pred kratkim razširilo in okrepilo svoje sodelovanje z verigo restavracij s hitro prehrano Burger King. Pri Burger Kingu so naznanili, da nameravajo do konca leta brezmesne hamburgerje prodajati v vseh svojih ameriških poslovalnicah. Po poročanju CNN-a so se za potezo odločili, ker naj bi testno obdobje prodaje brezmesnega hamburgerja Impossible Whopper preseglo vsa pričakovanja. Vodilni v podjetju, ki ima v ZDA okoli 7.300 obratov, so sporočili, da povpraševanje po hamburgerju, ki ne vsebuje mesa, narašča iz dneva v dan.

Na trgu se že nekaj let pojavljajo alternative mesnim izdelkom, ki pa kupcev po navadi ne zadovoljijo v celoti. Newyorškemu podjetju je – po povpraševanju sodeč – uspelo stopiti korak dlje od konkurence. Foto: Reuters

Ker povpraševanje po brezmesnih hamburgerjih strmo narašča tako v restavracijah Burger King kot tudi v drugih, manjših lokalih s hitro prehrano, se podjetje Impossible Foods spoprijema s takšno količino naročil, da le s težavo proizvaja dovolj izdelkov. V izjavi za javnost so pri podjetju povedali, da se zavedajo nevšečnosti, ki jih povzroča pomanjkanje, in da se za to iskreno opravičujejo vsem strankam.

Pri podjetju so ob tem pojasnili, da se ne spoprijemajo s pomanjkanjem sestavin za svoje rastlinsko meso, temveč da gre za logistične težave. "Spoprijemamo se s kratkoročnimi izzivi, ki so posledica tega, da povpraševanje močno presega ponudbo," je povedal finančni direktor podjetja David Lee. V newyorškem podjetju si sicer že prizadevajo za to, da bodo zadostili vse večjemu povpraševanju po svojih izdelkih.

V proizvodnem obratu v Kaliforniji so podaljšali čas obratovanja, poleg tega pa najemajo nove delavce za dodatno izmeno. V kratkem nameravajo vzpostaviti drugo proizvodnjo linijo, ki bo podvojila trenutne kapacitete. Lee je ob tem prepričan, da bo podjetju uspelo zadostiti povpraševanju in da bo brezmesni v kratkem postal enakovredna konkurenca običajnim mesnim hamburgerjem.