Po poročanju lokalnih medijev je Aleksander Čeferin v Zimbabve odpotoval v širšem družinskem krogu. Foto: EPA

"Rekli so nam, da je nevarno in da na Viktorijinih slapovih ni vode, toda prišli smo in videli drugačen Zimbabve," je na večerji z vladnimi predstavniki Zimbabveja dejal Aleksander Čeferin. "To je fantastična država s fantastičnimi ljudmi," je dodal predsednik Uefe, ki je v Zimbabveju preživel 10 dni.

Aleksandra Čeferina, ki je v bil Sloveniji sprava znan kot odvetnik, pozneje pa je opravljal tudi funkcijo predsednika Nogometne zveze Slovenije, je že ob pristanku pričakal nekdanji predsednik nogometne zveze Zimbabveja in trenutni predsednik Odbora nogometnih zvez južne Afrike (COSAFA) Phillip Chiyangwa. Kot so poročali tamkajšnji mediji, je Čeferin ob pristanku povedal, da je na dopustu, a da ga to kljub temu ne bo oviralo pri tem, da ne bi govoril tudi o nogometu.

Čeferin si je med obiskom ogledal tudi znamenite Viktorijine slapove. "Dejali so nam, da so suhi, toda videli smo, da to ne drži. V bistvu je voda povsod," je po ogledu dejal Čeferin, ki naj bi si poleg tega ogledal tudi številne druge kraje in znamenitosti po državi – med njimi tudi narodni park Matopos in gorovje Bvumba.

Da so bili deležni obiska prvega moža Evropske nogometne zveze, so bili veseli tudi v turistični organizaciji Zimbabveja. "Navdušeni smo, da je obljubil, da bo ljudem povedal, kako lepa in varna destinacija smo," je ob tem povedal Godfrey Koti, vodja marketinga turistične organizacije. "Zahvalili bi se mu radi za čas, ki si ga je vzel za obisk," je dodal Koti.