Ime Archie se na stavnicah ni pojavljajo, Britanci so ugibali predvsem o imenih Spencer, James, Alexander in Phillip. Foto: Reuters

Tako je, vsa ta imena imajo tudi člani britanske kraljeve družine. Princ Harry je v ponedeljek prvič postal oče, saj sta z ženo Meghan dobila sinčka, ki sta mu nadela ime Archie. Charlotte in George pa sta imeni Harryjevega nečaka oziroma nečakinje, sina princa Williama in njegove žene Catherine.

"To je res neverjetno naključje, čista sreča. Ta imena sva z možem izbrala, ker so nama bila vedno všeč," je dejala Novozelandka Jo Stafford, mama štirih otrok s kraljevskimi imeni. V njihovi družini je sicer z enajstimi leti najstarejša Charlotte, sledijo pa devetletni Harry, sedemletni George in štiriletni Archie. "Ko so na britanskem dvoru dobili princa Georgea in princeso Charlotte, sva se samo smejala. Ampak zdaj so izbrali še ime Archie. To je res neverjetno naključje," je dodala.

Staffordova je dodala, da jo sorodniki, prijatelji in znanci od srede, ko sta princ Harry in Meghan sporočila, da sta sinčka, sedmega v vrsti za britanski prestol, poimenovala Archie, zasuvajo s čestitkami in duhovitimi sporočili.