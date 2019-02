"Bil je miren, spal je na mojih nogah," je pot na kliniko opisal eden od volkovih rešiteljev. Foto: Reuters

Estonski delavci, ki so delali na jezu, so v delno zaledeneli reki Parnu opazili psa, ki se je boril za življenje. Odločili so se, da mu bodo pomagali in mu utrli pot na suho. Ker je bila žival premražena, so jo odpeljali na veterinarsko kliniko, kjer pa jih je presenetila novica, da niso rešili psa, temveč divjega volka.

Kot so sporočili z estonske zveze za zaščito živali (EUPA), je bil volk ob prihodu na kliniko močno podhlajen in je imel izredno nizek krvni tlak. To je bil tudi vzrok, da je bil volk tako umirjen in niti med vožnjo z avtomobilom ni kazal nobenih znakov agresije.

Rando Kartsepp, eden od volkovih rešiteljev, je medijem povedal, da je žival na poti v kliniko mirno ležala v njegovem naročju. "Bil je miren, spal je na mojih nogah. Ko sem ga želel dvigniti, je za trenutek dvignil glavo," je povedal.

Veterinarji so takoj podvomili, da gre za navadnega psa, njihove pomisleke pa je potrdil lokalni lovec, ki je žival identificiral kot leto dni starega volka. Osebje klinike je volka nato preventivno zaprlo v kletko, po zdravstveni oskrbi pa je hitro okreval in bil naslednji dan že spuščen nazaj v divjino. Za njegovo zdravljenje je plačala EUPA, ki ga je ob izpustu na prostost tudi opremila s sledilno ovratnico. "Zelo smo zadovoljni z razpletom zgodbe in radi bi se zahvalili vsem sodelujočim, predvsem moškim, ki so volka rešili, in veterinarjem klinike, ki se niso ustrašili pomagati divji živali," so še povedali iz zveze za zaščito živali.