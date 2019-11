Döner kebab je najbolj priljubljena evropska hitra hrana. Foto: Televizija Slovenija

V Nemčiji velja zakon o čistosti prehrambnih izdelkov, ki med drugim narekuje, kaj lahko vsebuje izdelek, označen z imenom döner kebab. Po navedbah zakona je tako lahko označen le kebab, ki vsebuje govedino oziroma jagnjetino, ki je narezana na tanke kose in nataknjena na ražnjič. Skupaj z začimbami, jajci in moko druge primesi ne smejo presegati 60 odstotkov mesnega dela kebaba.

Zakon sicer velja že več kot 30 let, a ga do zdaj večina zveznih in lokalnih uradov za nadzor prehrambnih izdelkov ni upoštevala. Zdaj pa vedno več restavracij s takšno ponudbo dobiva pozive inšpektoratov, naj spremenijo imena izdelkov v svoji ponudbi.

Cilj zakona je seveda zavarovanje kupcev pred cenenimi ponaredki priljubljene hitre hrane, ki pod imenom döner kebab skrivajo izdelke, ki si tega imena ne zaslužijo. Med podjetji, ki te dni dobivajo pozive o spremembi imen jedi v svoji ponudbi, pa je tudi ogromno dražjih in inovativnih restavracij.

V Nemčiji se je namreč v zadnjih letih razširila praksa ustvarjanja novih in zanimivih oblik priljubljenega kebaba, ki kupce vabijo z novimi okusi. Številni so se zato oddaljili od tradicionalnega recepta in svojim mesnim stvaritvam dodajajo različne oblike zelenjave, perutnine in drugih sestavin. Čeprav so nekateri izmed njih trenutno med najbolj priljubljenimi ponudniki hitre hrane v nemških mestih, jim inšpekcija zdaj sporoča, da bodo svojo hrano morali preimenovati, saj ne sledi novemu zakonu o čistosti kebaba.

Döner po turško pomeni "vrteče se", kebab pa "pečeno meso". Foto: Reuters

Ob tem so od inšpektorata predlagana imena za njihovo ponudbo na družbenih omrežjih sprožila val ogorčenja med kupci, saj bodo morali svoje izdelke naslavljati z dolgimi neprivlačnimi imeni. Med predlaganimi imeni so piščančje-puranji pečeni ražnjič v kruhu in deloma mleti goveji in mešani pečeni ražnjič z dodatkom moke za paniranje.

Združenje prodajalcev turške hitre prehrane ob tem opozarja, da je takšna sprememba ponudbe poleg očitne neprivlačnosti lahko tudi ogromno finančno breme za podjetja. Poleg menijev morajo številni zamenjati tudi table pred restavracijo in napise v njej, kar je lahko veliko breme za manjša samostojna podjetja.

Večina ponudnikov mesa za kebab namreč ne izdeluje sama, ampak ga naročajo pri večjih ponudnikih, ki ne sledijo določilom omenjenega zakona. Manjšim nemškim restavracijam torej ne preostane drugega, kot da svoje proizvode preimenujejo in s tem tvegajo izgubo kupcev.