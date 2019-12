Johnson je kariero sicer začel kot rokoborec. Foto: EPA

Dwayne Johnson in Lauren Hashian sta avgusta končno dahnila usodni da, čeprav sta skupaj živela 12 let, v katerih sta se jima rodili dve deklici. Johnson je v novem intervjuju za Wall Street Journal izdal, zakaj sta tako dolgo čakala.

“Ločitev me je pretresla,” je povedal Johnson in dodal, “nisem se bal ponovnega zakona, a sem vseeno okleval. Ampak Lauren je bila neverjetno potrpežljiva. Dejala mi je, da me ljubi, da jaz ljubim njo in imava čudovito življenje, nobenega pritiska ni, da bi se poročila.”

Kljub temu sta se letos vseeno odločila, da si nadeneta prstana, kar sta storila v ozkem krogu najboljših prijateljev in sorodnikov. Skrivni poroki na morski pečini je – poleg njunih dveh hčerkic Jasmine (3) in Tiane Gie (1) – prisostvovalo le devet odraslih. Med navzočimi je bil tudi brat Johnsonove prejšnje žene Hiram Garcia, s katerim Dwayne še vedno prijateljuje in tesno poslovno sodeluje.

Za poroko se je par odločil nenadoma, zato je med zaroko in poroko minilo le pičlih 72 ur. "Vstal sem ob štirih in ob pol devetih imam že prvo jutranjo telovadbo," se je o zgodnjem času za poroko, ta je bila ob osmih zjutraj, pošalil Johnson. Gotovo je k zgodnji uri prispevala tudi želja para, da mediji in fotografi ne izvedo za poroko. Organizatorji poroke so bili pripravljeni tudi na helikopterske prelete fotografov, a je bil strah zaman, nihče namreč ni izvedel za obred. "Moje življenje je tako glasno in javno, hvaležen sem, da sva ta skupni trenutek lahko preživela v intimi."

Obred je sledil samoanskim in havajskim običajem, saj Johnsonovi predniki izvirajo iz tihomorskih otokov. Ob koncu sta se z ženo zahvalila duhovom prednikov in jih prosila za blagoslov.