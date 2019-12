Greta je na Twitterju objavila fotografijo, na kateri sedi na tleh nemškega vlaka, obdana pa je s prtljago. Foto: Twitter Greta Thunberg

Nemške železnice so ji v odgovor tvitnile, da ji želijo prijetno pot domov. "In še naprej bomo delali na povečanju števila vlakov, povezav in sedežev," so dodali.

Tudi številni drugi so se odzvali na tvit mlade aktivistke, saj se je v Nemčiji zelo priljubljeno norčevanje iz železnic, saj vlaki pogosto zamujajo in so prenapolnjeni. "Pripravi se na zamude," je nekdo posvaril. Drugi je komentiral: "Dobrodošla v Nemčiji, javni promet tu je kaos".

V dodatnem odzivu na fotografijo so pri nemških železnicah zapisali, da hvala, ker jih podpira v boju proti podnebnim spremembam, a da bi bilo še lepše, če bi tudi povedala, kako prijazni so bili uslužbenci, ki so jo oskrbovali na sedežu v prvem razredu.

Švedinja je namreč na vlaku med Kasslom in Hamburgom sedela v prvem razredu, kjer so jo prijazno oskrbovali. Tudi več drugih potnikov, ki so potovali z njo, je to potrdilo na Facebooku.

Kmalu zatem je Thunbergova podala pojasnilo, da so zaradi izpada vlaka iz Basla morali skupaj s člani njene ekipe na dveh vlakih sedeti na tleh. "Po Göttingenu sem dobila sedež. To seveda ni problem in tega tudi nisem trdila. Prenapolnjeni vlaki so dober znak, ker je povpraševanje za potovanje z vlaki tako visoko," je tvitnila.

Thunbergova, ki zaradi močnega vpliva na okolje zavrača letenje, je dvakrat prečkala ocean z jadrnico. Ko se je vrnila v Evropo, je v Madridu nastopila na podnebnem vrhu, v petek pa se je na poti proti Švedski ustavila še v italijanskem Torinu, kjer je nagovorila zbrane na podnebnem shodu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.