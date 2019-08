Zna prižgati ogenj zgolj s kremenjakom, preživeti z uživanjem insektov in postaviti bivak v gozdu.

Na enem od izletov ob koncu tedna ga je tako mogoče videti, kako pleza po skalah in lovi ribe v potoku, oblečen zgolj v živalske kože, v roki pa nosi sulico in je videti kot iz risanke Kremenčkovi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Camia je pojasnil, da ga je njegovo navdušenje nad paleolitikom napeljalo na idejo o tečajih v povezavi z neandertalci.

Živeli so v obdobju pred približno 400.000 do 40.000 leti in so bili po njegovih besedah zelo inteligentni. Odkrili so ogenj in se bili zmožni prilagoditi na različne vremenske razmere. Neandertalec je bil nomad, ki se je veliko gibal, živel v jami, vedel pa je tudi, kako si postaviti majhna bivališča, pove Camia.

"Treba je biti pripravljen"

Za začetno ceno med 80 in 100 evri na osebo na noč Camia udeležencem nudi osnovni tečaj, ki vključuje bivanje v bivaku.

Ponuja tudi dve- ali triurne tečaje za družine in šolske skupine: "Pokažem jim, kako so neandertalci živeli, kaj so jedli, kako so prižgali ogenj in uporabljali sulico. Pokažem jim, kako uporabiti osnovno opremo za kuhanje."

Camia pri tem poudarja, da ne verjame v teorijo konca industrijske civilizacije. A po njegovem je vseeno dobro znati se prilagoditi na podnebne spremembe, na drugačno vrsto hrane in okrepiti zavedanje, da smo sposobni spremeniti naš način življenja.