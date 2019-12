Na njej se predstavljajo jasličarji z vsega sveta in tako obiskovalcem omogočajo vpogled v najrazličnejše ustvarjalne pristope k temu priljubljenemu umetniškemu motivu.

Jaslice na tisoč in en način. Izrezljane so v les ali korenino - umeščene v porušeni Vukovar ali na šahovnico, iz osvetljenih plastičnih tulcev ali iz recikliranih materialov, iz žgane gline ali vinilnih plošč, skvačkane ali pa tako drobne, da gredo v žarnico. Celo jaslice, narejene iz arašidov.

Sto jaslic v Vatikanu

Razstavo so 40 let prirejali na zasebno pobudo na Ljudskem trgu v Rimu, dokler se ni lani preselila v Vatikan, pokroviteljstvo nad njo pa je prevzel Papeški svet za novo evangelizacijo. "Papež Frančišek nam je letos podaril pomembno poslanico o pomenu jaslic. Gre za pomen pastirjev, teme, zvezd in tudi razrušenih stavb. Vsak lik v jaslicah ima svoj pomen," pojasnjuje predsednik sveta Rino Fisichella.

Na razstavi je letos več kot 130 jaslic iz 30 držav sveta - tudi iz Slovenije. Letošnje je izdelala Klavdija Simler.

"Slovenski jasličarji sodelujejo na tej razstavi že vrsto let. To je odlična priložnost za njihovo predstavitev tudi širšemu mednarodnemu občinstvu - hkrati pa je to tudi priložnost za predstavitev slovenske kulturne dediščine, prav tako pa sodobnejših pristopov k izdelovanju jaslic," meni veleposlanik Slovenije pri Svetem Sedežu Jakob Štunf.

100 jaslic ostaja na ogled v palači ob Ulici Sprave, le lučaj od Petrovega trga, do 12. januarja.