Kanye se že nekaj časa trudi svoj sloves razširiti tudi zunaj glasbenega sveta. Foto: EPA

Svoj namen je napovedal v intervjuju za ameriško revijo Forbes in povedal, da ga je serija filmov Star Wars izjemno oblikovalsko navdahnila. Kot pravi, bodo nova domovanja v obliki puščavskih bungalovov cenovno dostopna in dolgotrajna. Čeprav jih bodo sprva gradili komercialno, se je zelo zavzel za idejo, da bi jih nekaj namenili za domovanja brezdomcem.

Gre za manjše enosobne okrogle hiške, ki se zaradi ohranjanja temperature gradijo napol pogreznjene v tla. Na neznanem kraju v Kaliforniji že gradijo nekaj prototipov, ki jih bodo najprej predstavili investitorjem. Ni še znano, katero podjetje bo domovanja gradilo in koliko bodo stala.

Puščavska domovanja iz Star Warsa v Tuniziji Foto: EPA

Kanye West ni prvo zvezdniško ime, ki se podaja v svet grajenja domovanj za brezdomce. Po uničujočem orkanu Katrina leta 2005 je v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem arhitektov in fundacijo Make it Right, domove v New Orleansu gradil Brad Pitt. Domove so po znižanih cenah lahko kupovali prizadeti prebivalci mesta, a so že po nekaj letih ti začeli propadati in so postali popolnoma neprimerni za bivanje.