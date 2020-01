Svet ledenih skulptur vsak večer zažari v mavričnih barvah. Foto: Reuters

Festival ledu in snega, ki ga že 36. leto zapored gosti kitajsko 'mesto ledu' Harbin, obiskovalce letos privablja s pravljično tematiko in 21 velikimi in številnimi manjšimi ledenimi in snežnimi skulpturami, ki jih je 10 tisoč delavcev ustvarjalo 15 dni. Rezultat je 148-hektarsko Kraljestvo snega, ki ga sestavlja več ledenih gradov, palač, stolpov in mostov.

Stavbe in skulpture v Kraljestvu snega so umetniki ustvarili iz velikih blokov ledu, ki so jih privlekli iz reke Songhua. Foto: Reuters

Osrednje mesto v kraljestvu ima kip z imenom Krona ledu in snega. Impresivna ledena stolpnica je sestavljena iz več stolpov, v višino pa meri 40 metrov, kar je primerljivo z 12-nadstropno stavbo. Organizatorji dogodka so letos za obiskovalce pripravili tudi več kot 20 zabavnih doživetij in dejavnosti ‒ med njimi tudi šest ledenih toboganov in 15 dirkalnih stez. Da je festival letos še čarobnejši, so poskrbeli kitajski inženirji, ki so razvili nov tip neonske žarnice, ki kljub močni svetlobi ustvarja zelo malo toplote, kar omogoča, da skulpture žarijo v mavričnih barvah, brez nevarnosti, da bi se stopile.

V Harbinu, ki leži na severovzhodu Kitajske, prebiva okoli milijon prebivalcev. Mesto je ledeni festival prvič gostilo leta 1985, spektakularni sezonski tematski park, kot Svet ledu in snega pa je bil predstavljen leta 1998 in takoj postal središče zimskega dogajanja v Harbinu.

Umetniki so iz ledu ustvarili pravo kraljestvo. Foto: Reuters

Festivala ledenih skulptur se je v preteklih letih že štirikrat udeležil tudi Slovenec Miro Rismondo, ki sicer v Ljubljani ustvarja Ledeno mesto. Leta 2018 je Rismondo skupaj z Bogdanom Jeričem, Robertom Jenkoletom in Juretom Pogačnikom v kategoriji snežnih skulptur osvojil odlično tretje mesto. Ekipa je prejela priznanja še za dve drugi skulpturi, leto pred tem pa je slovenska ekipa prejela posebno nagrado za ustvarjalnost.

Svet sestavljajo tako ledene kot snežne skulpture. Foto: Reuters

Harbin obiskali Črnjani

V kitajskem mestu, ki ga zaradi močnega ruskega vpliva imenujejo tudi "Moskva daljnega vzhoda", je slovenska ekipa odpotovala tudi letos, vendar se tja niso odpravili slovenski mojstri ledenih in snežnih skulptur, temveč delegacija občine Črna na Koroškem, ki je pobratena s Harbinom. Županja občine Romana Lesjak se je udeležila simpozija pobratenih mest, na katerem je 17 županov razpravljalo o pomenu trajnostnega razvoja za napredek lokalne skupnosti.

Črnjani so se na Kitajsko odpravili tudi po izkušnje, ki jim bodo koristile pri organizaciji tradicionalnih Gradov kralja Matjaža. V Črni na Koroškem, kjer sicer temperature niso tako nizke kot v Harbinu, pa tudi snega za zdaj ni kaj dosti, namreč načrtujejo, da bodo od 24. do 26. januarja letos izvedli že 28. prireditev, na kateri ekipe gradijo snežne skulpture. Lani je na prireditvi sodelovalo okoli 40 ekip.