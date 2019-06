Ameriška poštna služba ima te dni neprijetno nalogo: nalovnikom pojasnjevati, kam se je za desetletje izgubila njihova pošta. Foto: AP

Družina zdaj že pokojnega poštarja v Honoluluju na Havajih je namreč pregledovala njegovo zapuščino in naletela na dokumente o najemu skladišča. Ko so ga odprli, so v njem našli nenavaden "zaklad": od 13 do 15 let staro pošto – več kot tisoč še zaprtih pisem, pošiljk ter revij in časopisov. Poleg pošte so med pokojnikovimi stvarmi našli tudi več kot 11.000 potrdil o dostavi.

O najdbi so takoj obvestili ameriško pošto, ki je pošiljke prevzela in jih zdaj dostavlja naslovnikom. "Pošto obravnavamo kot ukradena. Zakaj je naš uslužbenec storil to nezakonito dejanje, ne vemo, niti ne vemo, kdaj in kako je pošta pristala v skladišču. Po temeljitem pregledu pošiljk smo se lotili dostave," so ameriški tiskovni agenciji AP pojasnil tiskovni predstavniki ameriške pošte.

Ob tem so dodali, da zdaj pošto z več kot desetletno zamudo dostavljajo skupaj s pismom, v katerem naslovnikom pojasnjujejo, zakaj takšna zamuda pri dostavi, in se za dogodek opravičujejo.