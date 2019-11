TDAI Lab, zagonsko podjetje pod okriljem Wise Review, je bil ustanovljen, zato da bi odpravil nezanesljive ocene in odkril najslastnejše ponudnike rezancev v Tokiu. S pomočjo tehnologije umetne inteligence so sestavili seznam najboljših ponudnikov japonskih rezancev v Tokiu.

Japonski rezanci ali ramen imajo močan okus, saj se kuhajo kar 20 ur. Foto: EPA

Analizirali so več kot 4000 podanih recenzij, v raziskavo pa vključili zgolj ponudnike, ki imajo vsaj 100 pregledov v Googlu in ocene posameznikov, ki so v tekočem letu podali vsaj pet različnih recenzij.

Rezanci ali ramen, ki naj bi prihajali sicer iz Kitajske, se danes pojavljajo predvsem v japonski kuhinji. “Ramen je eden izmed najbolj priljubljenih obrokov na Japonskem,” je za CNN povedal Tamoki Fukuma, ustanovni vodja TDAI Lab. “Razlog za veliko ocen, je tudi njegova cenovna dostopnost,” še dodaja.

Ramen so debelejši pšenični rezanci, ki se navadno uporabljajo v različnih juhah. Foto: EPA

Zmagovalni so bili ingverjevi rezanci

Aošima Šodudu, ki slovi po svojih ingverjevih rezancih, je Wise Review razglasil za najboljšega ponudnika japonskih rezancev. Javnost nad zmagovalci ni bila presenečena, saj ima restavracija vedno dolgo čakalno vrsto. Zanimivo pa je, da je bil Aošima Šodudu na Googlovem 13. mestu, preden je Wise Review sestavil svoj seznam. "Trinajst mest ni veliko," pojasnjuje Fukuma, "ena izmed restavracij je nazadovala za kar 339 mest," še dodaja.

Med najboljših pet restavracij so se uvrstile še: Ramen Džiro Hibarigaoka – 1. mesto na podlagi Googlovih ocen, Ramen Džiro Mita, Mocuke in Ramen Hajašida.