Da ne boste mislili, da je zanimanje za ta dogodek, ki je trajal štiri dni, majhno - prav nasprotno. V konkurenci je bilo več kot sto tekmovalcev iz 31 držav, med njimi ni Slovenije.

Piloti so morali letalnike usmerjati na posebej za svetovno prvenstvo narejeni progi, ki je bila dolga 630 metrov, a le štiri metre široka, tekmovalci pa so morali na njej premagati tudi 16 ovir. Letalniki so dosegli hitrost kar do 180 kilometrov na uro, njihovi lastniki pa so med upravljanjem sedeli na stolu, na obrazu pa so imeli kamero, ki jim je prikazovala progo.

Najboljši je bil Južnokorejec Changhyeon Kang, ki je, zanimivo, tudi svetovni mladinski prvak. Najbolj sta se mu približala tekmovalca iz Avstralije in Francoza, ki sta v sobotnem finalu osvojila drugo oziroma tretje mesto. Ženske so tekmovale posebej, najboljša je bila Tajka Wanraya Wannapong, sledili sta Južnokorejka in Američanka.