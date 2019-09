Foto: EPA

Stanovalci 14. okrožja madžarske prestolnice so se pritožili, da so v noči iz ponedeljka na torek na stadionu ure in ure doneli težki zvoki Rammsteinov. In to ne kateri koli, pač pa je iz zvočnikov odmevala pesem z naslovom Deutschland (Nemčija). Prisluhnete ji lahko spodaj in se prepričate, da je bil spanec tisto noč v Budimpešti za mnoge res le pobožna želja ...

Lastniki so se "zaradi neprijetnega hrupa" nato javno opravičili in zatrdili, da je šlo za tehnično napako. "Izvajalec del je sprejel vse potrebne ukrepe, da se kaj takega ne bo več ponovilo," so obljubili.

Na stadionu Puskas, ki sprejme 67.000 gledalcev, potekajo sklepna dela, saj bo sredi novembra gostil nogometno tekmo med Madžarsko in Urugvajem.