Foto: Organizator

Ekipe se bodo pomerile v različnih tekmovalnih nalogah ter pokazale svoje znanje in spretnosti pri upravljanju balonov.

"Na polju imamo tarčo, oni pa imajo označevalne vrečke z dolgim trakom. Zelo se približajo tarči in vržejo vrečko vanjo," je Cirili Sever za TV Slovenija opisala članica ocenjevalne žirije Gabriela Slavec.

"Te naloge so časovno omejene in v tem intervalu morajo baloni vzleteti, priti do določene točke in pristati," je dodal Matjaž Pavlinjek, balonar iz organizacijskega odbora.

Načrtovanih je devet poletov. Vsak dan tekmovanja bodo gledalci v dvorcu Rakičan in na letališču v Murski Soboti lahko spremljali dva poleta, in sicer jutranjega po 6. uri in večernega po 18. uri. Včeraj so na primer "lovili lisico", med balonarskimi nalogami pa so na uradni spletni strani tekmovanja navedene še naloge Zemljo krast, ladjice potapljat, Obotavljajoči valček ...

LOV NA LISICO (HNH) Lisico predstavlja balon, ki ga ne upravlja tekmovalec, lovske pse pa vsi tekmovalci. Navadno lisica poleti nekaj minut pred tekmovalci. Direktor tekmovanja omeji čas, ko lisica leti. Na mestu pristanka lisice se razprostre tarča, ki jo morajo tekmovalci z metom markerja zadeti.

Rezultat naloge je razdalja med markerjem in ciljem. Najboljši je tisti, ki je marker vrgel oz. označil čim bližje tarči.

Ob Muri gostijo balonarsko prvenstvo

Prihodnje leto v zraku še več balonov

Tokratno tekmovanje je hkrati napovednik in generalka za svetovno prvenstvo, ki ga bo Slovenija na isti lokaciji gostila med 19. in 26. septembrom 2020. Po napovedih organizatorjev bo sodelovalo 105 mednarodnih tekmovalnih ekip in 40 udeležencev festivala, tako da pričakujejo skupaj 145 balonov.

Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni poteka od leta 1973, in sicer vsaki dve leti. Leta 2014 se je odvijalo v Braziliji, 2016 na Japonskem, zadnje je bilo lani v Avstriji.

Tudi v Sloveniji ima letenje s toplozračnimi baloni dolgoletno tradicijo. Od Jurija Vege, Samčevega plinskega balona, do Avija Šorna, ki je leta 1978 prvi poletel z balonom na vroč zrak – imamo danes pri nas več kot 150 pilotov in registriranih 50 toplozračnih balonov, piše portal Sobota.info.