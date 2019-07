Ker niso imeli drobiža, so vožnjo plačali z dvema bankovcema za 200 kun - torej so mu izročili skupno 54 evrov. Vrniti bi jim moral 140 kun, namesto tega pa jim je dal 140 srbskih dinarjev, kar je približno osem kun. Taksist je tako zlorabil dejstvo, da niso vedeli, kako izgleda hrvaški denar, poročajo lokalni mediji.

Lastnica namestitve, pri kateri so ogoljufani turisti na dopustu, je dejala, da so njeni gosti doživeli dodatne nevšečnosti, saj so hoteli s temi srbskimi dinarji nato plačati račun v restavraciji - 140 srbskih dinarjev je vrednih 15-krat manj kot 140 kun.

Foto: EPA

Povedala je, da je o vsem obvestila policijo in poudarila, da je razočarana, ker so njeni someščani za zaslužek očitno pripravljeni storiti vse.

Dubrovački dnevnik navaja, da gre za taksista, ki je v javnosti znan po svojem težavnem obnašanju, o katerem so mediji že poročali. Dodaja, da taksist turistom ni izdal računa za vožnjo. Portal izpostavlja, da gre za samostojnega taksista, ki ne dela za nobeno taksipodjetje, ki so registrirana v Dubrovniku.