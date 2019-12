Foto: Pixabay

"Muzej mačka", ki se je v hrvaški prestolnici odprl ta mesec, ponuja na ogled predmete in zabavne zgodbice pijanskih peripetij z vsega sveta.

"Hotela sva zbrati predmete, ob katerih so se skrokani ljudje zbudili, ne da bi vedeli, kje so jih pobrali," je za AFP povedala 24-letna Roberta Mikelić, ki je odprla muzej s svojim fantom Rinom Dubokovićem.

Muzej, za katerega dvojec pravi, da je prvi svoje vrste, se trenutno osredotoča izključno na "zabavno" plat teh pozabljenih noči.

Nameravata pa zbirko v bližnji prihodnosti nadgraditi tudi z resnejšimi deli, ki bi zajemali opozorila o nevarnostih verižnega popivanja in luknjah v spominu.

Zgodbice in predmeti, ki sodijo k njim, kot sta prometni znak "stop" in plastična lončnica, so razpostavljeni v vrsti sob, ki naj bi poustvarile cikcakasto pot domov iz bara.

Obiskovalci obisk začnejo v sobi, poimenovani "Ulica", katere stene so prekrite z grafiti, preden nadaljujejo čez dobo zrcal, ki predstavljajo izložbe trgovin, mimo "vrta" v razmetano "sobo", kjer se popotovanje konča.

Ko se zbudiš s potepuškimi psi

Obiskovalci so tudi vabljeni, da na tabli dokončajo stavek "Zbudil(a) sem se z ...". Med dozdajšnjimi prispevki najdemo med drugim take bisere, kot so "z dvema potepuškima psoma", "s svojim bivšim" in "z veliko buč".

Zamisel o odprtju muzeja mačka se je paru porodila med pogovorom s prijateljem, ki je razlagal, kako se je po noči popivanja naslednje jutro zbudil s kolesnim pedalom v žepu. "Ko sem ga poslušal, sem pomislil, zakaj pa ne bi odprl prostora, muzeja z zbirko teh predmetov in zgodbami, ki bi na zabaven način ponazorile te večere opitosti in mačka naslednjega dne," razlaga Duboković.

V eni od takih anekdot neki mladenič opisuje, kako se je v zgodnjih jutranjih urah opotekel do svojih vhodnih vrat in pokazal osebno izkaznico svojemu očetu, policistu, oblečenemu za v službo. Fant je namreč mislil, da vstopa v nov klub. Njegov oče ga je sicer spustil v hišo, ga pa ni kaj kmalu izpustil iz nje po tem.

Če si tudi sami želite postati del muzejske zbirke, lahko svojo zgodbico pošljete prek posebnega formularja na njihovi uradni spletni strani.

To sicer ni edini izvirni muzej, ki ga ima Zagreb ‒ v mestu namreč že skoraj desetletje najdemo tudi priljubljeni muzej propadlih razmerij, ki hrani spomine na ljubezenske odnose, ki so se končali ‒ vključno z osebnimi predmeti, ki so nesrečnim zaljubljencem ostali po propadli zvezi.