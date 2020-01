Izčrpani vojaki opazujejo uničenje v Mallacooti. Foto: Reuters

Mallacoota, ki leži v zvezni državi Victoria, se je v svetovnih medijih znašla v začetku leta, saj je ogenj uničil veliko hiš in avtomobilov, hkrati pa tudi edino cesto, ki je vodila iz kraja, zato je moralo 4.000 ljudi pred ognjem pobegniti na plažo. Zaradi tega so prebivalci vse od takrat odvisni od pomoči, ki jo v ta obmorski kraj dostavlja ladja HMAS Choules avstralske mornarice.

V kraj prihaja najnujnejša pomoč, osnovna živila, voda in zdravila – pa tudi pivo. Melbournska pivovarna Carlton & United Breweries je namreč zasledila novico, da bodo edinemu lokalu v Mallacooti kmalu pošle zaloge hmeljnega napitka, zato so mornarico prosili, če v kraj dostavijo tudi pivo.

Zlovešč prizor – Mallacoota pred dnevi v primežu ognja. Foto: Reuters

"Gostilna je središče vsake skupnosti. Glede na to, kaj so domačini in gasilci tam doživeli, smo jim lahko privoščili vsaj to, da bodo spili kozarec hladnega piva," je dejal direktor pivovarne Peter Filipovic. Poleg tega so za prizadete namenili okoli 650.000 evrov.

Domačini so bili nad pozornostjo navdušeni, mornarici in pivovarjem so se zahvalili z besedami "Bog blagoslovi mornarico" in "Ne nosijo vsi junaki čelad".

Mornarica pa je dodala, da upa, da bo pošiljka piva "pozitivno vplivala na razpoloženje in moralo v Mallacooti". Dodali so še, da pivo "na ladji ni zavzelo preveč prostora".