Foto: Televizija Slovenija

Delo so začeli na obrobju, zdaj so že v središču mesta. Danes so okraševali Prešernov trg in ulice v starem delu mesta. "Grajsko pobočje bo krasilo 350 reflektorjev, postavili bomo devet novoletnih smrek, ki jih bomo tudi okrasili, najvišja bo tukaj na Prešernovem trgu, na njej bo približno 10 kilometrov lučk," je za Televizijo Slovenija pojasnil Robert Rukavina iz podjetja Javna razsvetljava Ljubljana.

Po smrti avtorja okrasitve Zmaga Modica koncept ostaja isti, njegov sin Urban Modic pa ga nadgrajuje in posodablja. "Na Prešernovem trgu bo jedro neke take velike galaksije, kjer se pravzaprav vse začenja, ona se bo postopno začela širiti v krake na ven in se bodo tam razpredale različne zgodbe," pojasnjuje arhitekt.

Prav tematska okrasitev v prazničnem decembru v Ljubljano privabi veliko turistov. Lani so tako v decembru našteli skoraj 170.000 prenočitev. "Italijani so lansko leto opravili skorajda četrtino prenočitev, sledijo pa gostje iz Avstrije in Hrvaške," našteva Nina Kosin iz Turizma Ljubljana.

Delavci bodo okraševanje končali šele na dan prižiga lučk. Letos bodo zažarele 29. novembra.

Priprave na praznično okrasitev mest

V Mariboru mirijo, da bo znova čarobno

Praznične luči bodo takrat prižgali tudi v Mariboru, občina pa bo letos razsvetljavo nadgradila, vanjo je investirala okoli 50.000 evrov. S prižigom luči se začenja program Čarobni december, ki se ga je letos občina lotila drugače kot pretekla leta.

Z razpisom je iskala zasebnika, ki bi ga bil pripravljen izpeljati, a se ni prijavil nihče. Nato so k sodelovanju povabili producente, med katerimi so za program na osrednjem trgu, Trgu Leona Štuklja, izbrali agencijo Damn. Kdo bodo decembrski nastopajoči, še ni znano, a župan Saša Arsenovič miri, da bo december v mestu čaroben.

V Mariboru so letos nekoliko drugače pristopili k organizaciji decembrskih prazničnih prireditev, pri tem pa so se v javnosti pojavile bojazni, da bo zmanjkalo časa. Foto: BoBo

Kot so po poročanju Slovenske tiskovne agencije sporočili z občine, se je izbrana ponudba "najbolj približala usmeritvam, kot so zastopanost različnih zvrsti izvajanja, najmanj 80 odstotkov slovenskih izvajalcev ter koncerti znanih aktualnih slovenskih in lokalnih izvajalcev različnih žanrov". Izbrani producent bo moral zagotoviti produkcijo in izvedbo programa za največ 68.000 evrov.

50.000 za nove luči in 20.000 za hišice

Ob Trgu Leona Štuklja bo tudi letos praznično dogajanje potekalo še na drugih trgih. Program Vilinskega mesta je pripravil Narodni dom Maribor, za Grajski trg tudi letos skrbi Društvo za oživljanje Grajskega trga, za darilni sejem, prižig luči in stojnice na Grajskem trgu ter koordinacijo in promocijo prazničnega dogajanja pa bo odgovoren Zavod za turizem Maribor – Pohorje.

Občina je po besedah Saše Arsenoviča zagotovila okoli 50.000 evrov za novo praznično osvetlitev in 20.000 evrov za nakup novih hišic. Ob tem je župan poudaril, da bistvo prazničnega dogajanja niso glasni koncerti, ampak vzpostavitev prazničnega vzdušja v celotnem mestu. "Želimo, da se čarobnost razprši v vse dele mesta," je zatrdil.