Spomenik v višino meri 169 metrov. Foto: EPA

Ogromni obelisk so postavili že leta 1888, z njegovega vrha pa si obiskovalci lahko iz ptičje perspektive ogledajo stari del mesta in belo hišo. Ob postavitvi se je bilo na vrh treba povzpeti po 897 stopnicah, že kmalu po postavitvi pa so v spomenik vgradili dvigalo.

Spomenik je bil pred zadnjo obnovo obnovljen tudi po potresu leta 2011. Foto: EPA

Ker se je to zadnje čase pogosto kvarilo, so se odločili, da bodo dvigalo in notranjost spomenika temeljito prenovili. Poleg prenove so uredili tudi nov center za varnostne preglede, ki so jih pred 18 leti uvedli po terorističnih napadih 11. septembra. Prenovili so tudi počeno marmorno ploščo in druge posledice potresa, ki je spomenik močno prizadel leta 2011.

Obnovitvena dela bi sicer morali končati že letos zgodaj spomladi, a so se zaradi težav s financiranjem in nepredvidenih okoliščin zavlekla za pol leta. Velik del obnove je financiral bogataš David Rubenstein, ki pogosto financira zvezne obnovitvene projekte. Prenovljeni spomenik bo odprla prva dama ZDA Melania Trump, ki se bo na dogodku tudi odpeljala na vrh spomenika na ogled mesta.