Lento in krono najlepše je na prireditvi v Mumbaju iz rok lanske misice prejela 20-letna študentka Suman Rao iz zvezne države Radžastan, ki bo barve svoje države, ki velja za pravo velesilo na lepotnih tekmovanjih, predstavljala decembra na izboru za mis sveta na Tajskem.

Kje je raznolikost Indije?

Izbor letošnje najlepše Indijke je dvignil veliko prahu, potem ko je neki indijski časopis objavil kolaž vseh finalistk, ki so bile ob hitrem pogledu videti, kot da bi bile klonirane. Po vseh merilih so ustrezale tipičnim evropskim lepotnim standardom. Vse so imele dolge temne lase in nenavadno svetlo polt, zato so kritiki opozarjali, da se je izgubila vsa etnična raznolikost Indije, po kateri država sicer slovi.

Prireditelji so sporočili, da so vse kandidatke v zadnjih mesecih trdo vadile pravilno hojo in skrbele za kondicijo, a v isti sapi so poudarili, da so morda še bolj kot videz pomembni odgovori, ki so jih dekleta dala strokovni žiriji, in notranja lepota.

Podobno kot v nekaterih drugih vzhodnoazijskih državah so tudi med Indijkami zelo priljubljene različne kreme za posvetlitev kože, ki naj bi pomenile višji družbeni položaj. V zadnjih letih je vlada zato izvedla več kampanj, ki so opozarjale, da je takšno početje lahko nevarno in škodljivo, na primer Temno je čudovito in Nesvetlo in prijetno, piše New York Times.

Tekmovanje za mis Indije je v državi zelo spoštovano in uveljavljeno. Tokratni izbor je vodila mis sveta leta 2017 Manuši Čhillar, na njem pa je nastopila tudi smetana bollywoodskih zvezdnikov.